В Молодечно и Борисове появятся центры поддержки бизнеса

Европейский Союз и Программа развития ООН выделяет гранты по 110 тысяч долларов на развитие бизнеса.

В Минске наградили победителей конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

– В конкурсе приняли участие представители всех областей. Поступило 86 заявок. Представлена широкая линейка моделей поддержки малого и среднего предпринимательства – от агро- и экоцентров, молодежных центров предпринимательства до различных бизнес-инкубаторов и технопарков, – рассказала директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок.

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Он направлен на поддержку экономической инициативы, конкурентоспособности и инноваций для инклюзивного развития на местном уровне. Бюджет проекта $9,5 млн, а длительность – 3 года.

Победителями конкурса стали 8 инициатив, две из них реализуют в центральном регионе. Так, в Борисове появится свой IT-кластер. Как рассказал директор группы компаний Игорь Саевец, получившей грант, будет разработана и запущена уникальная программа акселерации стартапов. Чтобы стать участником, достаточно презентовать свою бизнес-идею. С реализацией и поиском инвесторов помогут опытные наставники и эксперты, которые уверены, что первый доход бизнесмены смогут получить уже спустя три месяца. Появится и образовательная онлайн-платформа для дистанционного обучения предпринимателей. Ею смогут воспользоваться и жители отдаленных деревень, которые планируют начать свое дело, и люди с инвалидностью.

Еще одну инициативу реализуют в Молодечно. Здесь заработает региональный инновационный центр «Технопарк «ИнКата-Мол».

Постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева отметила новый этап в развитии предпринимательства в стране:

– Мы говорим не только о проектах, приносящих прибыль, создадут новые рабочие места, точки роста в своем регионе. Речь также идет о бизнесе, который ориентируется на решение социальных, экологических задач, обеспечение гендерного равенства, привлечение людей с инвалидностью.

Юлия ГАВРИЛЕНКО