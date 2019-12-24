В Молодечно парень с девушкой получили 9 лет колонии на двоих за сбыт наркотиков

Суд Молодечненского района вынес приговор 27-летнему парню и 20-летней девушке за приобретение, хранение и сбыт опасных наркотических средств — гашиша и марихуаны.

Молодые люди живут в одном из поселков. Он не женат, она — не замужем. Оба не работают, ранее судимы не были.

Дело рассматривалось по второй и третьей частям статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта».

Прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский рассказал корреспонденту МП:

— Молодой человек по приговору суда получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в доход государства в размере 35 базовых величин (892 рубля 50 копеек). Девушка приговорена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в доход государства в размере 30 базовых величин (765 рублей).

Приговор не вступил в законную силу, поскольку он обжалован.

— Преступления были совершены в конце августа, — рассказывает Владимир Дубовский. — Судебное следствие установило, что обвиняемый приобрел не менее 1,94 грамма марихуаны, хранил наркотическое средство у себя, а поздним вечером 20 августа в деревне Красное бесплатно передал его своему знакомому. С ним же он договорился о том, что за 150 рублей продаст ему еще наркотики. Деньги были переданы.

Обещанный покупателю наркотик, а именно не менее 0,68 грамма гашиша, молодой мужчина за 50 рублей приобрел у обвиняемой.

Девушка хранила гашиш в павильоне одного из торговых центров Молодечно. 24 августа она передала сверток с наркотиком знакомому, и он на своей машине перевез сверток и отдал обвиняемому.

В суде парень не признал свою вину. Согласно его версии, гашиш у девушки он купил для личного употребления и продавать его не собирался. Отрицал он и бесплатную передачу марихуаны знакомому.

Девушка в судебном процессе признала вину в полном объеме, раскаялась и отказалась от дачи показаний. Чистосердечное раскаяние смягчило ее ответственность.

Отягчающим ответственность обвиняемых обстоятельством признано совершение преступлений из корыстных побуждений.

Суд оценил все обстоятельства по этому делу и вынес свой вердикт.

До вступления приговора в законную силу обвиняемые находятся под стражей.

Сергей ЕСМАНТОВИЧ