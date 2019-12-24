В Молодечно торжественно открыли социальный жилой дом

Торжественное открытие 60-квартирного социального жилого дома состоялось 20 декабря на улице Сухой в Молодечно. Проект также включает в себя зону отдыха для взрослых, детскую площадку и парковку для автомобилей.

Жить в новостройке будут многодетные, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, неработающие одинокие инвалиды.

Как рассказал заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, возвели дом за 12 месяцев. Его стоимость с отделкой составила 3,9 млн рублей, средняя цена за квадратный метр — 1 296 руб.

Квартиры сданы с отделкой, оборудованы плитами, раковинами и ванными.

В числе счастливых новоселов оказались Татьяна и Дмитрий Рубаны, которые стали обладателями 59 квадратных метров на 4-м этаже многоэтажки.

— До этого времени мы жили в общежитии коридорного типа с двумя сыновьями, один из которых имеет инвалидность, — говорит женщина. — Не буду сегодня рассказывать о неудобствах во всех подробностях. Тем более, что они уже позади. Просто скажу, что все мы очень рады новой квартире, где будут отдельная кухня, ванная комната, балкон. Сегодня вечером начнем паковать вещи, а к Рождеству постараемся перевезти уже все свое имущество.

Волнительно было открыть дверь в свою новую квартиру и Светлане Радковской. Вместе с сыном Олегом она стояла в очереди на жилье с 2010 года.

— Зарплата уборщицы маленькая, как ни собирай деньги, жилье не построишь и не купишь, — стараясь сдерживать слезы говорит женщина. А тут накануне праздников такая радость: спасибо государству, что не забыло и не оставило без помощи.

— В последнее время мы сдаем очень много объектов в сферах строительства и производства. Но, вручая ключи от собственного жилья многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, радуюсь особенно, — сказал во время торжественной церемонии Иван Маркевич. — Наверное потому, что собственный дом для человека это и защищенность, и уверенность в завтрашнем дне, и основа, на которой строится вся наша жизнь.

Наталья и Денис Пильсть женились 13 лет назад. И все это время живут вместе с родителями в деревне Турец-Бояры. С одной стороны хорошо, удобно, всегда есть кому забрать детей из школы, присмотреть, поскольку оба работают в Молодечно и приезжают поздно. А с другой — все равно хочется иметь свое жилье и быть в нем полноправными хозяевами.

Помимо ключей от своих новых квартир, новоселы также получили подарки от строителей и райисполкома.

Счастливых новоселов поздравил также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Семенчук.

Получая символические ключи от новостройки, председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов отметил, что к концу 2019 года еще 142 семьи станут обладателями своего жилья. На этот раз новоселами будут многодетные.

Марина СЛИЖ, фото Павла ОРЛОВСКОГО