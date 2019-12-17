В Москве прошла конференция, посвященная 20-летию Союзного государства

Во время посадки в самолет, вылетавший утром на Москву, понял, что со значительной частью пассажиров, вполне вероятно, доведется встретиться еще раз. По разговорам нетрудно было догадаться, что представители министерств, бизнеса, общественных организаций так же, как и я, направлялись на научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию Союзного государства.

До столицы России всего час лету. Кажется, только набрали высоту, а вот уже Домодедово. Московский аэропорт внешне напоминает наш Национальный. Белорусам выделен отдельный зеленый коридор в зоне пограничного и таможенного контроля. Такая же привилегия есть и у россиян, прилетающих в Беларусь.

– Вот оно, Союзное государство, в действии! – то ли всерьез, то ли с легкой иронией заметил коллега-телевизионщик. – Неплохо было бы еще и роуминг отменить, но там такие деньги крутятся, что, боюсь, еще долго этого не случится.

Естественно, там, где задеваются частные бизнес-интересы, труднее всего договориться.

А ведь какой заметный вклад в интеграцию братских народов на житейском уровне внесли бы операторы мобильной связи, перей-

дя на единый тариф! Смогли же наши военные договориться и создать объединенную группировку войск, объединенную систему ПВО и ПРО. Тут, конечно, не бизнес, а государственные интересы ставились во главу угла: удвоенные усилия однозначно укрепляют обороноспособность стран и боевую готовность наших армий.

В 2009-м в рамках такого же пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства, я побывал в Мордовии и Нижнем Новгороде. До сих пор в памяти храню тепло тех встреч, радушие, с которым нас, белорусов, как родных, везде принимали. Особенно впечатлил модернизацией и роботизированными комплексами знаменитый Горьковский автозавод. Ходили мы по его цехам, радовались добрым переменам и испытывали гордость за наше когда-то общее, советское, автомобилестроение, сделавшее гигантский прорыв от легендарной фронтовой «полуторки» до современных «газелей», «соболей» и других самых мощных машин.

Какая бы критика ни звучала в адрес Союзного государства, все-таки хорошо, что оно есть, что существуют его многочисленные программы, в рамках которых не только мы, журналисты, но и люди других профессий: врачи, ученые, педагоги, инженеры, экономисты, военные – сотрудничают, обмениваются профессио-

нальным опытом, налаживают доверительные отношения.

К счастью, Россию и Беларусь давно не разделяет государственная граница и граждане наших стран могут свободно передвигаться, выбирать на свое усмотрение место жительства, учебы или работы.

Настала пора снять все ограничения и квоты, бюрократические препоны, которые, увы, еще существуют в повседневной жизни и ее только усложняют. Чтобы для директора госпредприятия или частной фирмы не имело значения, какой у его работника паспорт, а в учреждении здравоохранения в случае заболевания не делили нас на «своих» и «чужих» граждан, равно как и в сфере образования, культуры.

…Вечером, после запланированных программой мероприятий, прогулялся с друзьями по любимому Старому Арбату, другим центральным улицам предновогодней Москвы. И ничуть не почувствовал себя чужим в российской столице. Все знакомо, близко душе. Порадовался чистоте нарядных улиц, сказочной подсветке зданий, изобилию различных товаров в магазинах, в том числе белорусского производства. А когда увидел автобус «МАЗ», то на мгновение даже почудилось, что я в Минске. Этому волшебному восприятию, наверное, способствовала и московская погода, точь-в-точь такая же, как наша.

Вернувшись в отель, включил телевизор. Узнал печальную новость: умер Юрий Лужков. Ушел человек, так много сделавший для Москвы и ее жителей. И горечь утраты невольно передалась мне, немосквичу, человеку, который даже не знал Юрия Михайловича лично…

Григорий СОЛОНЕЦ