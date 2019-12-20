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В Вилейке после реконструкции открылся автовокзал

20.12.2019 0 Комментариев , 2 Просмотров

Вилейский автовокзал открылся после реконструкции, которая проводилась за счет средств областного бюджета, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

За время строительных работ заменены крыша и окна, установлены витражи, обновлены проводка, сантехника, вентиляция, канализационная система, сети водо- и теплоснабжения. Посетителей вокзала встретит обновленный зал ожидания, предусмотрена комната матери и ребенка. Для людей с ограниченными возможностями создана безбарьерная среда. Предлагаются в аренду торговые помещения.

Реконструкция коснулась и перронов, для удобства посетителей установлены электронные табло.

Автовокзал в Вилейке был построен в 1985 году. За весь период эксплуатации здесь проводились только текущие ремонты. Автовокзал располагает шестью платформами. Ежедневно по будням со станции отправляется 59 единиц транспорта, по выходным — 65. Вокзал обслуживает один межобластной маршрут, пять междугородних и 16 пригородных.

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Об авторе: redactor2

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