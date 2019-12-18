«Вилейка – город экологически дружественного транспорта» – именно под таким названием в районе реализовывался совместный проект общественного объединения «ЗОВиК» и организаций-партнеров по совершенствованию городской инфраструктуры для велодвижения.

Установка стационарных экспресс-станций для самостоятельного ремонта и обслуживания велосипедов в местах общего пользования, велопарковок, организация велошколы и передача учебному заведению города велосипедов, а также обустройство «зеленого» веломаршрута вдоль реки Вилии – такой результат проекта.

– Многое стало возможным благодаря тому, что наш район принял участие в проекте «Городское велодвижение в Беларуси», который финансируется Европейским союзом и реализуется Минским велосипедным обществом, – рассказала председатель общественного объединения «ЗОВиК» Татьяна Титуленко. – В нашем городе действует велошкола, на базе средней школы №5. Мы передали туда три велосипеда и все необходимые велоаксессуары, в том числе шлемы для безопасной езды и ремкомплект. А еще раздали комплект флаеров и буклетов с рекомендациями для юных велосипедистов.

В рамках реализованного проекта в городе появились и две экспресс-станции для самостоятельного ремонта и обслуживания двухколесных велосипедов.

Главной задумкой реализаторов проекта было также развитие сети удобных, живописных и познавательных веломаршрутов. И первую «зеленую» трассу в черте города «А над Вилией-рекой» обозначили информационными стендами с картой, которую можно скачать как мобильное приложение-навигатор через QR-код на стендах.

– Велосипедный маршрут закольцован так, что, находясь практически в центре города, можно проехаться по самым живописным зеленым местам Вилейки, – говорит куратор проекта Евгений Ивашкевич. – Будем надеяться, что он станет популярным среди вилейчан и гостей города. Главное, очередной шаг в направлении создания удобного городского пространства для велосипедистов сделан, но впереди еще множество планов, ведь развивать велодвижение – это не только строить велодорожки.

Иван НИКОЛАЕВ