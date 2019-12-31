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Воспитанников Вилейского коррекционно-развивающего центра поздравили с Новым годом

31.12.2019 0 Комментариев , 3 Просмотров

30 декабря начальник управления образования Миноблисполкома Татьяна Апранич совместно с председателем Вилейского райисполкома Олегом Бегунцом, заместителем по социальной сфере Светланой Деруго и начальником управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Александром Пуцейко поздравили с Новым годом воспитанников Вилейского центра коррекционно-развивающего образования и реабилитации, в рамках республиканской акции «Наши дети».

— Это учреждение европейского типа, которое создано не для показа, а для полноценного развития ребят, — отметила Татьяна Апранич, знакомясь с выставками совместного творчества детей и их родителей, а также с базой центра. — Сразу видно внимание и районной власти к учреждению, и работа руководства центра. Множество дидактического материала — самое важное в обучении, а здесь его очень много.

Татьяна Апранич и Олег Бегунец вручили детям новогодние подарки, пообщались с педагогами и воспитанниками. А от районной власти центру передали сертификаты на учебное оборудование, спортивные комплексы, компьютерную технику и игрушки.

— Большое спасибо, что мечты наших детей сбываются, — поблагодарила гостей директор центра Светлана Клемячиц. — Мы хотим в знак благодарности передать вам сделанных руками детей и педагогов ангелочков и пожелать вам и вашим семьям мира и добра.

Затем Татьяна Апранич ознакомилась с материально-технической базой учреждений образования Вилейского района, на укрепление которой только в декабре из районного бюджета было выделено более 500 тысяч рублей.

Иван НИКОЛАЕВ, фото автора

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Об авторе: redactor2

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