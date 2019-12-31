Время чудес и подарков

Председатель облисполкома Александр Турчин принял участие в областном новогоднем празднике в Борисове. Он тепло приветствовал почти 900 ребят из всех уголков Минщины – победителей олимпиад и спортивных соревнований, молодежных активистов, воспитанников детских домов. Напомнив, что праздник проходит в дни республиканской благотворительной акции «Наши дети», которую 25 лет назад инициировал Президент, Александр Турчин пожелал юным жителям Минщины стать достойными продолжателями добрых дел.

Уважаемые жители Минщины!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В канун этого яркого торжества по доброй традиции мы провожаем год уходящий, который каждому из нас принес что-то хорошее.

Богатым на события он выдался и для нашего родного края. Минская область продолжала уверенно идти вперед. Открывались новые производства, внедрялись современные технологии, возводились жилые массивы, школы, дома культуры, медицинские учреждения, объекты спорта и туризма.

Область увеличила экспортный потенциал, расширив географию поставок своей продукции.

Восхищали талантом наши артисты, художники, мастера ремесел и народных промыслов.

Громко заявили о себе школьники Минщины, став призерами и победителями республиканских и международных олимпиад, мировых первенств по техническим видам спорта.

Высоко подняли флаг страны атлеты Минской области, которые завоевали десятки наград разного достоинства на самых престижных турнирах мира и Европы. В том числе внесли большой вклад в общую медальную копилку Беларуси на II Европейских играх, проходивших этим летом в Минске.

Хочу высказать слова глубокой признательности работникам промышленности и сельского хозяйства, учителям и врачам, представителям науки и культуры, строителям и предпринимателям, сотрудникам социальных служб, правоохранительных органов, людям всех профессий, благодаря которым Минская область занимает лидирующие позиции во многих ключевых сферах деятельности.

Друзья! В наступающем году нас ждет немало трудных, но интересных дел. Чтобы решить масштабные задачи, которые мы перед собой ставим, необходимо сохранять единство, быть нацеленными на результат и верить в свои силы. Пусть нам сопутствует удача!

Хочу пожелать, чтобы в новом году в ваших домах было как можно больше веселья и радости, чтобы ваша жизнь была наполнена приятными сюрпризами, незабываемыми встречами, любовью и взаимопониманием.

Мира и счастья вам, дорогие земляки! С Новым годом!

Председатель Минского областного исполнительного комитета А. Г. Турчин