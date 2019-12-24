Задержан подозреваемый в «минировании» трех гимназий и школы в Молодечно

Уголовное дело о ложном сообщении об опасности возбуждено в Молодечно, подозреваемый задержан. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сообщение о «возможном взрыве» в гимназиях №6, 7, 10 и в школе №8 поступило 21 декабря на линию 102. Правоохранительные органы незамедлительно приняли меры по обеспечению безопасности. Были эвакуированы 24 учащихся и два преподавателя, которые находились в зданиях. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сотрудники милиции выяснили, кто звонил и сообщал о «минировании». Им оказался неработающий 50-летний местный житель, набравший номер милиции с мобильного телефона.

«На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: зафиксировано более 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — рассказали в СК.

Фото Следственного комитета

«Подозреваемый пояснил, что причиной такого поступка стало длительное употребление алкоголя. Окончательная оценка его действиям будет дана по результатам расследования», — проинформировали в ведомстве.

Следователи в очередной раз напоминают, что в соответствии с ч.1 ст.340 УК за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.