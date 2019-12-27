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Зажгли с олимпийцами

27.12.2019 0 Комментариев , 3 Просмотров

Ежегодное представление «Олимпийская елка» прошло в Минске. Сотни ребят счастливо улыбались, когда Андрей Арямнов и Вадим Махнев вручали им сладкие подарки.

Для чемпиона Пекина-2008 по тяжелой атлетике Андрея Арямнова и его дочки Даши «Олимпийская елка» первая. Уходящий год стал одним из лучших в жизни борисовчанина.

– Привез серебряные медали с чемпионатов Европы и мира, установил мировой рекорд. И все же самое главное событие – рождение сына Марка, – рассказал спортсмен.

Особыми гостями елки стали воспитанники интернатных учреждений. Из Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приехали 15 ребят.

– На празднике Национальный олимпийский комитет подарил нашей школе сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Теперь дети смогут заниматься в суперсовременном тренажерном зале, – отметила учитель белорусского языка и литературы школы-интерната Ирина Шуманевич. – В этом году ребята побеждали в районных соревнованиях по футболу, плаванию, лыжным гонкам. Мы ими очень гордимся!

Станислав ЛОБАТЫЙ

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Об авторе: redactor2

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