200 метров раздора

Транспортное сообщение, социальное жилье и 200 метров дороги без асфальта – жители Узденского района на выездной прием к помощнику Президента Республики Беларусь – инспектору по Минской области Игорю Евсееву пришли с наболевшими проблемами.

Жительница Узды Галина Ивановна попросила помочь с социальным жильем сыну-инвалиду, поскольку живут они в однокомнатной квартире. Мужчина несколько лет состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По словам председателя Узденского райисполкома Сергея Савицкого, сын Галины Ивановны может получить арендное жилье, которое затем переведут в статус социального. Нужно лишь написать заявление. Правда, есть одно «но» – придется подождать. Свободных коммерческих «квадратов» пока нет. Тем не менее помощник Президента – инспектор по Минской области поручил не откладывать дело в долгий ящик.

Леокадия Ивановна из деревни Нитиевские сетовала на работу общественного транспорта. Вернее, на нерациональную, по ее мнению, организацию автобусного маршрута из Минска. По этому поводу обращалась уже и в сельсовет, и в облисполком.

– Маршрут движения автобуса из Минска надо изменить так, чтобы он заходил и в другие деревни. Из Узды выезжает рано утром, обратно – вечером, всего два раза в неделю, – рассказала Леокадия Ивановна. Также она обратила внимание, что дорога, соединяющая Минский и Узденский районы, в плохом состоянии.

Игорь Евсеев поручил изучить целесообразность изменения маршрута автобуса, о котором вела речь сельчанка, и по возможности пойти навстречу людям.

Александр Иванович из деревни Мякоты от имени односельчан и жителей окрестных деревень назвал сразу несколько проблемных моментов. Так, в Мякотах укладывали асфальт, при этом по непонятному для людей методу, пропуская отдельные участки. Александр Иванович считает, что это неправильно и нужно очевидную нелепость устранить.

Директор филиала КУП «Минск­облдорстрой» – «ДРСУ №163» Вадим Рабушко объяснил, что такие работы это уже капремонт, нужна соответствующая документация. Поручение помощника Президента – инспектора по Минской области Игоря Евсеева такое: бумаги подготовить, асфальт положить.

Выяснилось также, что в Мякотах, как считают сельчане, рано отключают уличное освещение. Уже в 22 часа деревня погружается в кромешную темноту. Многие жители в это время еще только возвращаются с работы. Но тут Игорь Евсеев был достаточно категоричен:

– Если фонари будут гореть, тогда платить за электричество придется вам. Насколько необходимо освещение в таком режиме? – задался вопросом помощник Президента – инспектор по Минской области. – Можно понять ситуацию в тех сельских населенных пунктах, где предприятия работают в три смены и люди идут на работу ночью. Человек 300–400, а не 20–30, как у вас.

Сергей СОЛОНКЕВИЧ