31 января в Беларуси заканчивается охота на благородного оленя

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает: согласно Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты в Беларуси, 31 января завершается охота на оленя благородного.

Такая охота проводится на взрослых особей самцов, селекционных животных любого пола и возраста, сеголетков, в течение суток, с использованием нарезного охотничьего оружия с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьих луков и арбалетов.

Кроме того, в последнее воскресенье января (26.01.2020 г.) закончилась охота на пушного зверя (зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного). Охота на зайца ведется с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью. При охоте на остальные перечисленные выше виды охотничьих животных допускается применение также нарезного охотничьего оружия калибра 5,6 мм. Во время охоты могут быть использованы охотничьи собаки, которые должны быть зарегистрированы в установленном порядке и их породы должны соответствовать требованиям Правил.

Призываем всех охотников строго соблюдать Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты Республики Беларусь и напоминаем, что за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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