80% белорусской земли засевается культурами, выведенными в Жодино

Специалисты Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию выводят уникальные сорта и помогают аграриям ставить рекорды урожайности. Ежегодно Государственный реестр пополняют новые сорта зерновых. Корреспонденты «МП» отправились в Жодино узнать, как создают перспективные культуры.

В центре проводят селекцию 42 видов сельскохозяйственных культур: зерновых, зернобобовых, крупяных, технических и кормовых, многолетних бобовых и злаковых трав. Ученые работают над повышением продуктивности, зимостойкости, засухоустойчивости растений, а также их иммунитета.

— Белорусские разработки ничуть не уступают, а по многим параметрам и превосходят зарубежные. Около 80 сортов нашей селекции включены в государственные реестры других стран. В Беларуси сортами отечественной селекции занято более 80% посевных площадей, а по таким культурам, как озимая рожь, овес, яровая пшеница, рапс, многолетние травы, эта цифра приближается к 100%, — рассказывает заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию доктор сельскохозяйственных наук Эрома Урбан.

Процесс селекции начинается с подбора исходного материала. Для работы используют образцы из генетического банка, который находится на базе центра. Также в отделе биохимии и биотехнологии создается новый исходный материал озимой пшеницы, рапса, ячменя, тритикале, гречихи и других культур, который размножается и внедряется в селекционный процесс с помощью современных биотехнологических методов.

Национальное достояние

На длинных полках — множество колбочек, баночек. Не просто рожь, пшеница, рапс, кукуруза, а настоящий музей «живых» экспонатов. Банк генетических ресурсов растений Беларуси насчитывает 43 тысячи коллекционных образцов, 46% из них — отечественные. Кроме традиционных сельскохозяйственных культур есть дикие растения, в их числе и те, что занесены в Красную книгу.

— К нам растения отправляются на долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное хранение, — поясняет заведующая отделом генетических ресурсов растений Ирина Матыс. — Семена — это и продовольственная безопасность страны, и база для научных исследований. Благодаря сотрудничеству с другими странами мы обмениваемся генофондом растений с учеными со всего мира. Селекционеры центра создают новые сорта с необходимыми характеристиками: устойчивостью к болезням, морозостойкостью и так далее.

Образцы, которые попадают в банк, после изучения в полевых условиях дорабатывают, фасуют, вносят данные в электронную базу. Активная коллекция, предназначенная для обмена с другими генетическими банками, хранится при температуре до +5 градусов. Семена, которые отправляют в более низкие температуры (-18 градусов), остаются жизнеспособными около 40 лет.

— Перед закладкой в банк пробы коллекционных образцов проверяем на всхожесть, — объясняет младший научный сотрудник Татьяна Гавриленя. — Хорошие семена прорастают буквально за несколько дней. Такое зерно и в полевых условиях даст хороший урожай.

Зеленая перезагрузка

На улице зима, а внутри фитотронно-тепличного комплекса все цветет и пахнет. Главный технолог Валентина Бекешко рассматривает образцы озимого ячменя, который привезли из морозильной камеры. Температуру -16°С выдержали немногие. Погибшие образцы, неустойчивые к низким температурам, селекционеры исключат из гибридизации — неперспективно.

— Отрицательный результат — тоже результат, — рассуждает Валентина Бекешко. — На создание нового сорта уходит, как правило, около 15 лет. А благодаря нашему комплексу процесс можно ускорить. Размножаем гибридный материал, доращиваем, а затем отправляем в поле, где растения проходят испытания.

На соседнем участке заведующий отделом зернобобовых культур Михаил Крицкий оценивает посевы узколистного и желтого люпина. Селекционер работает над сортами, устойчивыми к грибковому заболеванию — антракнозу.

— Уже созданы сорта, толерантные к этому заболеванию. В комплексе с препаратами посевы будут защищены от антракноза на 95%, — объясняет Михаил Крицкий. — Что касается люпина — ставим задачу создать высокопродуктивные сорта с урожайностью более 5 тонн с гектара. Контролируем содержание белка в культуре. Также создан новый сорт желтого люпина Алтын, содержание белка в котором приближается к 45%. В целом культура менее требовательна к плодородию почв и может расти на песчаных землях.

Элементы питания

В отделе биохимии и биотехнологии проводят около 50 исследований по биохимическим, генетическим, технологическим и агрохимическим показателям.

В лабораториях отдела оценивают качество зерна, растений и почвы.

Изученное зерно перемалывают, а муку исследуют. Определяют не только качество продукта, но и предназначение того или иного сорта. Один подходит для выпечки хлеба, другой — для производства макаронных изделий, третий можно использовать в животноводстве. Чтобы определить качество готового продукта, из образцов муки выпекают хлеб.

Анна ХАЛДЕЕВА, фото Павла ОРЛОВСКОГО