Акция «Наши дети»: маленьких жителей Несвижского района навестили представители власти

3 января праздник постучался в двери к семьям из городского поселка Городея и агрогородка Снов Несвижского района. В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» их поздравили представители власти.

Начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич, заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Клишевич и ее заместитель Светлана Шатрун посетили семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Гости поздравили второклассника Богдана Игнатчика и семилетнюю Софию Гесь с новогодними и рождественскими праздниками, пожелали им здоровья и успехов, веселых зимних праздников. Ребята получили игрушки и сладкие угощения.

Встреча не обошлась без сюрпризов. Богдана и Софию также поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, пчелка Майя и кузнечик Прыг.

Оксана ГРОХ, фото автора