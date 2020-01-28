Александр ЛУКАШЕНКО: На коленях стоять не будем

Посещая завод газетной бумаги в Шклове, Президент сделал ряд важных заявлений. Глава государства потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и поставил задачу реагировать на требования рынка. Но при этом не нужно завозить из-за рубежа то, что можно произвести в Беларуси.

Защитить свои интересы

Предприятие сотрудничало с известной чешской компанией – поставщиком оборудования. Но реализация проекта затянулась, а некоторое оборудование оказалось неподходящим. Начались судебные тяжбы, которые не закончились до сих пор. Александр Лукашенко жестко потребовал, чтобы интересы белорусской стороны неукоснительно были защищены, и это касается не только конкретного случая.

Президент потребовал доложить ему обо всех возможных рычагах воздействия на чешскую сторону: «Я этого не боюсь. Мы их должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране. И предупредите Макея (министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. – Прим.). Я ему поручал, когда принимал верительные грамоты чешского посла. Посол меня понял. И сказал: это не стоит того, чтобы мы испортили отношения».

Говоря о производстве бумаги-основы, Президент подчеркнул важность импортозамещения. «Все 13 тысяч тонн (завод газетной бумаги в Шклове. – Прим.) должен поставить любыми способами в Беларусь. Никто не должен ни грамма завезти сюда со стороны, когда он сможет произве­сти эти объемы», – поручил ­Александр Лукашенко.

Зеленый свет – бумажной упаковке и пакетам

Главу государства заинтересовала бумажная упаковка: завод производит ее в большом количестве и для самых различных целей. «В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зеленый свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов», – подчеркнул Александр Лукашенко. В отдельных сферах, по мнению ­Президента, необходимо вообще запретить пластиковую упаковку. Кроме, конечно, тех, где без нее не обойтись.

Президент также обратил внимание на необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов: «В области не должно быть мусорных полигонов и гор – это же огромные деньги. Надо переработать весь мусор. Это железное поручение. Надо записать его со сроками, чтобы в правительстве знали, что нам надо уйти от жесткого пластика».

Альтернативная нефть

Президент ответил на вопросы работников завода. Один из них касался обеспечения энергетической безопасности страны. «Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», – подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что Беларусь на протяжении уже примерно пяти лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: «со старым правительством России, которое Президент Путин отправил в отставку».

Рассказал Александр ­Лукашенко и о видах на альтернативные поставки нефти. Один из маршрутов – через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут – из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. «Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», – сказал Президент.

Третье направление также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря. И четвертое – это Россия. «Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть», – заявил Глава государства.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», – подчеркнул белорусский лидер.

Широкая линейка недорогих домов

Александр Лукашенко призвал граждан развивать частные подворья на селе. «Я специально сегодня решил проехать от своего дома сюда. Что меня больше всего удивляет и убивает? Вот едешь по деревеньке: там когда-то были дома, а сегодня (да, это не брошенные участки) там засевает бывший колхоз, ныне акционерное общество. А почему люди не хотят взять этот кусок земли? Почему не взять, построить маленький домик? Пускай сейчас простенький, но вы застолбите за собой полгектара земли и обеспечите жизнь не только своим детям, но и внукам. Скоро эта земля будет стоить дороже золота. Почему люди такие неразворотливые?» – с удивлением спросил Александр Лукашенко.

По его мнению, людям надо предложить широкую линейку недорогих домов, которые как раз и производит филиал завода газетной бумаги «Домостроение». «Месяц – и дом стоит на фундаменте. Это надо делать», – убежден Президент.