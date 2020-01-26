Александр ШВЕЦ: Какого цвета кошка, неважно. Главное, чтоб мышей ловила

С председателем Белорусской научно-промышленной ассоциации беседуем о том, слышат ли бизнес и власть друг друга, что является главным мотиватором предпринимательства и почему нужна программа развития конкуренции.

«Дыялогі «МП» – совместный проект газеты «Мінская праўда» и телеканала БЕЛАРУСЬ 24.

Автор – журналист Александр Мартыненко.

Досье «МП»

Александр Швец, 54 года

Родился в Турове, на Гомельщине.

Юрист-правовед, менеджер-экономист. Работал помощником министра финансов Беларуси, первым заместителем министра предпринимательства и инвестиций.

Признанный консультант и эксперт по вопросам развития предпринимательства, инвестиций и инноваций, реализации государственных программ. Являлся членом республиканского Совета по развитию предпринимательства.

С 2010 года возглавляет Белорусскую научно-промышленную ассоциацию. Председатель попечительского совета при Национальной библиотеке Беларуси.

– Александр Иосифович, можно напрямую? Ваша ассоциация – оппонент или партнер власти?

– Не всегда и не в полной мере наша позиция совпадает с решениями правительства. Но хочу заметить, для нас нет такого понятия, как «оппонент». Это слово неподходящее с точки зрения отношений, которые выстраиваем с органами государственного управления, с правительством. Лучше сказать – партнерство. Понимая позицию друг друга, можем порой в чем-то не соглашаться, но при том сообща ищем решение. Это очень важно.

– Чьи же интересы тогда защищаете?

– Если по уставу ассоциации, то – законные экономические интересы участников БНПА. Приведу пример. У государства есть право приоритетного выкупа акций того или иного акционерного общества. Это сдерживает интерес потенциальных инвесторов к тем или иным активам. А ведь за этим стоят не только финансовые вливания, но и современные технологии, появление новых рынков сбыта. Когда-то данная норма, возможно, имела положительное значение, сейчас же является сдерживающим фактором для развития бизнеса. Но государство оставило за собой это право.

Так что, защищая, с одной стороны, интересы инвестора, с другой – субъекта хозяйствования, радеем за стратегические задачи нашей страны. Беларусь заинтересована в динамичном развитии. Темпы роста ВВП должны быть не менее 5%, а пока лишь 1–2%.

Назрела необходимость в постоянном обмене мнениями. Это касается исполнения законодательства, отношений с силовым блоком. Как воспринимается в бизнес-среде та или иная ситуация, связанная с реагированием на налоговые и другие нарушения? Насколько иные чрезмерные действия не способствуют экономическому росту? Как достичь большего понимания со стороны контролирующих органов в реальной ситуации? Кстати, с Комитетом госконтроля уже начали эту большую работу.

– Тем не менее стали ли условия для ведения бизнеса в нашей стране более комфортными? Есть ли изменения делового климата?

– Несомненно. И это очевидно. Согласитесь, не имеет значения, какого цвета кошка. Главное, чтобы ловила мышей. Здесь дело в другом, на мой взгляд. Вот мы, автолюбители, прекрасно помним игру с инспектором ГАИ в кошки-мышки. Они прятались где-то за кустами…

– Сейчас там камеры прячут…

– И все же изменилась психология поведения инспекторов ГАИ, постановка задач их руководством. Они нацелены на помощь населению, профилактику, содействие в исполнении законодательства. Или еще житейский пример. Лет 10–15 лет назад как было? Ну выпил, сел за руль… И что? В общественном сознании вождение «под мухой» не воспринималось как недопустимое. Сегодня у большинства людей есть устойчивое понимание: выпивка и руль совершенно несовместимы.

Если мы хотим жить в богатом и справедливом обществе, реализуя проекты в разных сферах экономики, нужно понимать, что любой субъект хозяйствования должен работать в правовом поле и иметь перспективы. Поэтому пропорция «государственный – негосударственный» должна выровняться сама по себе. Нужен не протекционизм со стороны госорганов для предприятий с государственной формой собственности, а программа развития конкуренции.

Хотелось бы, чтобы оказался задействованным потенциал негосударственного сектора, чтобы увеличилась его доля в экономике. Почему? Давайте сравним хотя бы реализацию инвестиционных проектов государством и частным бизнесом.

Большинство проектов, реализуемых за счет средств бюджета или под гарантию правительства (чего уж греха таить!), демонстрируют недостаточную проработку, в том числе по рискам, и требуют декапитализации и повторного обращения к бюджету. Если проект окажется неэффективным, то за это будет рассчитываться государство, то есть налогоплательщики – мы с вами.

И совершенно очевидны выгоды реализации таких проектов частными компаниями. Все возможные издержки будут покрываться частным инвестором, вся ответственность будет лежать на частнике. Согласитесь, вкладывая свои кровные, частник и к процессу планирования проекта подойдет иначе.

– Чей опыт мог бы быть интересен для нас?

– Например, Поднебесной. Китайцы уж точно не махровые капиталисты. Но они разделили свои предприятия на три группы: стратегически важные, которые должны оставаться в руках государства; испытывающие трудности, но при определенной санации могущие стать успешными, и, наконец, не представляющие интереса для государства, не­эффективные. Эти, последние, должны быть переработаны рыночной средой с учетом социального спроса.

Есть отрасли, как, например, общественное питание. Как государство ни пытается быть эффективным собственником ресторанов, все равно получается хуже, чем у частника. Предприниматель вложит в свое собственное предприятие все силы. Оно потом достанется его детям или внукам. Собственность рождает огромный мотивационный момент. Тот самый, который у нас страдает в управлении государственным сектором экономики. Если топ-менеджер в соответствии с нормами корпоративного управления добивается поставленных крат­косрочных, среднесрочных или стратегических целей, то он должен получить соответствующее мотивационное вознаграждение.

На конференции 30 января мы будем говорить о национальных лидерах в экономике. Ведь очевидно, что опыт тех людей от бизнеса – добившихся успеха в реализации своих национально ориентированных проектов – необходимо тиражировать. С этими людьми стоит вести разговор о передаче им по каким-то выстроенным механизмам дополнительных государственных активов с целью их оптимизации. Такой опыт уже был, он успешно реализован в Южной Корее. Почему бы нам не изучить его с учетом нашей специфики и изменившегося времени?

– Какой вы видите роль науки, без которой невозможно представить развитие экономики?

– Как инновации входят в нашу жизнь? Под воздействием рынка! Это характерно даже для пищевой и перерабатывающей промышленности. Что, например, сегодня производит один из лидеров птицеводческой отрасли? Не только банальную курицу, но и охлажденные ножки, филе и так далее в упаковке. 10–20 минут в духовке – и готово… К инновациям подталкивает борьба за рынки. Проблема связи фундаментальной науки с ее прикладным значением была во все времена. И теперь тоже она стоит. Бизнес и промышленные предприятия должны активнее формировать своеобразный спрос, чтобы мотивировать фундаментальную науку на поиск новых предложений.

– Аналитики, эксперты, да и во властных структурах говорят о том, что нас ждет непростой год. С чем, на ваш взгляд, придется столкнуться?

– Главный вызов – выбор, перед которым сегодня стоит Беларусь.

Или работаем в прежнем режиме, активно маневрируя на возможностях, целях, задачах, недостатках и преимуществах нашего восточного соседа. Или решаем все проблемы в своей экономике сами, приняв, наконец, тот факт, что они находятся внутри, а не вне. Перестаем делить экономику на секторы – частный и государственный, которые де-факто сейчас существуют и в которых условия хозяйствования, мягко говоря, отличаются.

Вызов состоит в осознании той экономической ситуации, в которой мы находимся, достижении внутреннего согласия и единого понимания того, что необходимы адекватные, соответствующие ситуации действия по позитивным изменениям в экономике.

– Спасибо за беседу!