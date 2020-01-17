Александр Турчин и Павел Топузидис вручили ключи от машины многодетной семье

Ключи от комфортабельного автомобиля получила семья Божановых из Марьиной Горки, воспитывающая 5 своих и 5 приемных детей.

Долгожданный подарок вручили председатель Минского облисполкома, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин и бизнесмен, заместитель председателя Совета Павел Топузидис.

— Ежегодно с Павлом Георгиевичем в рамках акции «Наши дети» мы посещаем дома семейного типа. Это хорошая традиция, которая активно поддерживается нашим бизнес-сообществом. Такой подход чрезвычайно важен. Бизнес готов нести социальную ответственность и делать добрые дела. В Минской области 48 домов семейного типа. И мы хотим организовать акцию, в рамках которой все эти семьи получат, к примеру, автомобили, — сказал Александр Турчин.

Встреча в таком кругу стала не первой. В преддверии Нового года руководители Совета по развитию предпринимательства посещали Марьиногорский дом семейного типа. Тогда большой семье были вручены телевизор, ноутбук, игрушки, сладкие подарки, триммер.

Родители-воспитатели Елена и Андрей Божановы радушно встретили гостей и рассказали о жизни и быте своей семьи. Главной проблемой семьи они назвали отсутствие подходящего транспорта: перевозить с комфортом детей в обычном легковом автомобиле проблематично. Решение вопроса нашлось быстро: семье была обещана машина. Комфортабельный автомобиль «Лада» для них приобрела компания Павла Топузидиса «Табак-Инвест».

— Делать добрые дела всегда приятно, — уверен Павел Топузидис. — Подарок — это не обязанность, это просто дар. И, помогая другим, я испытываю большую радость. Людей, которые воспитывают граждан нашей страны, вкладывают свои силы в детей, одаривают их заботой, любовью и теплом, нужно благодарить за это. Надеюсь, автомобиль послужит этой замечательной семье. Мы планируем запустить озвученную Александром Генриховичем акцию и подключить к ней бизнес-сообщество и всех неравнодушных людей.

— Все начинается с любви. В нашей семье, можно сказать, такой девиз. И нам безумно приятно такое внимание со стороны нашего государства. Я благодарна всем за этот ценный подарок, — делится впечатлениями Елена Божанова.

Сбылась и мечта 13-летнего сына Артема. Мальчик хотел обучаться в школе олимпийского резерва. С 13 января молодой человек находится на сборах в данном учреждении образования. Артем настроен оптимистично и обещает, что будущие спортивные победы не за горами.

— Каждый день у нас проходят тренировки. Я очень рад, что нахожусь здесь, и с удовольствием занимаюсь любимым видом спорта. Бокс – это не просто увлечение, а то, с чем я хочу связать жизнь. Спасибо, что помогли исполнить мою мечту, — говорит Артём.

У Елены и Дмитрия Божановых пять родных детей, однако еще пятерых ребят они воспитывают как своих. С любовью и заботой Детский дом семейного типа был создан совсем недавно – в конце августа 2019 года. Однако Елена Божанова с детьми работает не первый год. До этого она являлась приемным родителем в отделе образования. Награждена Орденом Матери.

Фото Павла ОРЛОСВКОГО