Александр Турчин вручил ключи от автомобиля многодетной семье в Марьиной Горке

В Минской области 17 января завершилась благотворительная акция «Наши дети». Финальным аккордом стало вручение комфортабельного автомобиля детскому дому семейного типа в Марьиной Горке. Ключи Андрею и Елене Божановым вручили председатель Миноблисполкома Александр Турчин и заместитель председателя республиканского Совета по развитию предпринимательства Павел Топузидис.

Этот детский дом семейного типа пока единственный в Марьиной Горке. Создан он в августе минувшего года. У Елены, удостоенной Ордена Матери, и Дмитрия — пятеро родных и столько же приемных детей. Но их родительской заботы и любви хватает на всех.

В преддверии Нового года Александр Турчин, который также является председателем республиканского Совета по развитию предпринимательства, посещал Марьиногорский дом семейного типа вместе с заместителем председателя Совета Павлом Топузидисом.

Тогда хозяевам вручили игрушки, сладкие подарки, а также такие нужные в быту большой семьи телевизор и ноутбук. Во время чаепития гости поинтересовались, в чем еще нуждается семья. Выяснилось, что одна из острых нужд — отсутствие подходящего для семьи транспорта, так как обычного подержанного автомобиля многодетной семье явно не хватает.

— Считайте, что такой автомобиль у вас уже есть, — сказали Александр Турчин и Павел Топузидис.

Не прошло и месяца, как обещанное стало реальностью.

Испытать подарок решили тут же. За руль малинового универсала «Лада Ларгус» сел глава семьи.

— Отличная машина! Идет мягко, хорошая динамика, и что не менее важно, чувствуешь себя в салоне комфортно. Большое спасибо от нас всех за такой шикарный подарок!

К слову, на новой машине семья собирается поехать на море этим летом.

Осуществилась и личная мечта 13-летнего сына Божановых Артема: недавно он начал учиться в школе олимпийского резерва.

— Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса. Вручение автомобиля многодетной семье — пример этого. В рамках акции «Наши дети» добровольно поучаствовали многие предприниматели. На Минщине 48 детских домов семейного типа. По дороге в Марьину Горку у нас с Павлом Топудизисом родилась идея: подарить автомобиль каждой из 48 таких семей, — рассказал Александр Турчин.

Бизнесмен в свою очередь добавил, что сделать это вполне реально и отметил: творить добро, помогать людям всегда приятно.

Григорий Солонец

Фото: Павел Орловский

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