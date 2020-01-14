Американо-иранский гордиев узел: развязать не представляется возможным

Новый, 2020-й ворвался в политическую жизнь как и подобает високосному году – грубо и конфликтно. И, увы, уже успел собрать богатую кровавую жатву…

В конце декабря 2019 г. резко обострились отношения Ирана и США. К этому привела цепь трагических событий. 29 декабря прошлого года американская авиация нанесла воздушные удары по нескольким объектам в Ираке и Сирии, мотивируя атаки тем, что они направлены против позиций террористической группировки «Катаиб Хезболла». Последняя действует на территории Ирака и состоит из представителей шиитского населения этой страны. Выступает против американского присутствия в регионе и пользуется поддержкой Ирана, где шииты составляют большинство. Террористической ее считают только США, а на территории, например, Сирии организация выступает единым фронтом с войсками законного президента Башара Асада в борьбе с террористами из «Исламского государства».

В ходе американских авиаударов погибло 25 иракцев. Это вызвало ответную реакцию, и в последний день ушедшего года толпа протестующих ворвалась в посольство США в Багдаде, круша все на своем пути, сжигая звездно-полосатые флаги и скандируя: «Смерть Америке!» Для того чтобы утихомирить участников акции, потребовалось применить слезоточивый газ.

Вашингтон поспешил обвинить в произошедшем Иран, якобы стоящий за спинами протестующих и направляющий их действия. В качестве акции возмездия 3 января по личному указанию президента Дональда Трампа было совершено убийство высокопоставленного иранского военачальника, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, Касема Сулеймани. Точечный ракетный удар по его автомобилю был нанесен в момент нахождения генерала в аэропорту Багдада. Вместе с ним погиб и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Убийство Сулеймани, которого считают одной из ключевых фигур в организации антиамериканских акций по всему Ближнему Востоку, всколыхнуло Иран. Похороны национального героя (каковым считают генерала на родине) вылились в многотысячные акции и, увы, привели к новым жертвам: в ходе траурных шествий погибло около 50 человек, а более 200 получили травмы разной степени тяжести. Руководство Исламской Республики не только пригрозило отомстить за смерть своего военачальника, но и привело угрозу в исполнение, нанеся 5 января удары по двум военным базам США. Правда, в результате атаки жертв удалось избежать. «Пощечина» Трампу (как образно окрестили это действо) носила ритуально-показательный характер, но не преследовала целью дальнейшую эскалацию военных действий. В реальной полномасштабной войне, как выяснилось, пока не заинтересована ни одна из сторон. У Ирана просто нет для этого необходимых ресурсов, а для Дональда Трампа, уже фактически вступившего в избирательную гонку, нужны медийные победы, но вовсе не нужны реальные жертвы из числа американских военнослужащих.

Увы, но балансирование ирано-американских отношений на грани полномасштабной войны задело и совершенно посторонних людей. Напряженность на Ближнем Востоке привела к ужасной трагедии — в результате «человеческого фактора» и ошибочно принятого решения 8 января иранскими военными был сбит самолет украинской авиакомпании, все пассажиры и экипаж которого погибли. 176 жизней, никак не причастных к конфликту, были принесены на алтарь политического противостояния.

К сожалению, надежд на скорое и уж тем более мирное урегулирование ситуации пока нет. Обе стороны заняли принципиальную позицию и не намерены идти на уступки. США заявляют, что переговоры нужны в первую очередь самому Ирану и грозят введением дополнительных жестких санкций, а заодно, в нарушение дипломатических норм, отказывают в визе главе иранского МИДа Мохаммаду Джаваду Зарифу, пытавшемуся попасть на заседание Совета Безопасности ООН. Иран продолжает поддержку антиамериканских группировок, которые 12 января нанесли новый удар по базам США на севере Ирака, а также провозглашает отказ от выполнения «ядерной сделки» и грозит скорым появлением собственной ядерной бомбы. А мир замер в напряженном ожидании…

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог