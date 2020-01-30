Анатолий Лодыга: Наши люди – грамотные, исполнительные, умеющие работать на перспективу

Клецкий район – один из самых маленьких на Минщине. Однако это не мешает ему быть крупным промышленным и сельскохозяйственным центром столичного региона.

О том, что уже сделано и что предстоит сделать, рассказал председатель райисполкома Анатолий Лодыга.

ДОСЬЕ

Анатолий Лодыга родился в 1977 году в деревне Большие Круговичи Ганцевичского района. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Практически вся трудовая деятельность Анатолия Михайловича связана с Копыльщиной. Начинал в качестве главного ветврача колхоза «Октябрь», затем работал ветеринарным врачом в ООО «Харвист», заместителем председателя СПК «Войково» и заместителем директора ЗАО «Жилихово». Был главным зоотехником и главным ветврачом СПК «Тимирязевский» и заместителем директора этого же сельхозпредприятия по животноводству. Возглавлял Копыльскую районную ветстанцию. Работал первым заместителем председателя Копыльского райисполкома – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

– Анатолий Михайлович, каким для клетчан был 2019 год?

– Принимая руководство района в январе прошлого года, мне нужно было быстро вникнуть в специфику региона и определить приоритеты. Для Клецкого района – это работа в сфере АПК и промышленности. Понимали, что с годами отношение к нашему краю как к сельской глубинке должно поменяться в корне. Вместе с командой опытных заместителей – Николаем Михайловичем Голубовичем, Юрием Петровичем Карловичем, Игорем Ивановичем Давыдком, Геннадием Николаевичем Буйвило – проанализировали сложившуюся ситуацию на предприятиях и сельхозорганизациях и выработали стратегию дальнейшего развития. Результаты не заставили себя ждать.

В прошлом году в сельском хозяйстве объем производства валовой продукции составил 105 процентов. Люди добросовестно трудились, и район получил в целом хороший урожай зерновых (47 центнеров с гектара) и рапса (30 центнеров). Валовой сбор зерна с кукурузой превысил 92 тысячи тонн. Доказали себе и другим, что можем быстро и качественно трудиться при любых погодных условиях. Именно в хозяйствах Клецкого района появились первые «тысячники» и «трехтысячники» области. И я в очередной раз убедился, что наши люди – грамотные, исполнительные и умеющие работать на перспективу специалисты. В 2020-м планируем планку не опускать. Одна из главных задач в сельском хозяйстве – подтянуть удельный вес животноводческой отрасли.

– Главный бренд района – продукция пищевого промышленного комплекса. Где она сегодня востребована?

– Основной удельный вес района – а это 33,7 процента – занимает предприятие «Гамма вкуса», выпускающее продукцию детского питания. Бренд «Непоседа» давно завоевал вкусовые предпочтения покупателей. Еще один значимый бренд района – «Клецкая крыначка», где в прошлом году объемы переработки доходили до 500 тонн молока в сутки. А в перспективе – до 700 тонн. Частная организация «Биорапспродукт», специализирующаяся на производстве рапсового масла, начала выпускать льняное, конопляное, тыквенное масло. Почти все наши предприятия ориентированы на экспорт. Торгово-экономические связи налажены с 29 странами мира. Продукция поставляется на рынки

18 государств. Основной объем экспорта (более 25 процентов в общем объеме экспорта района) составляют поставки в Российскую Федерацию, куда отправляем сухое молоко, масло, творог, детское питание и другую продукцию.

В 2019 году начато освоение рынков трех новых стран – Италии, Словакии и Ирландии. Очень тесно взаимодействуем с Китаем, Саудовской Аравией, Египтом, Абхазией и другими государствами.

– Строительство жилья и объектов социальной сферы – в приоритете любого региона. Сколько домов было возведено в 2019-м в вашем районе и какие планы на этот год?

– Введено в эксплуатацию 6,5 тысячи квадратных метров жилья. Это позволило нам сократить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Собственным жильем в 2019 году были обеспечены 18 многодетных семей. В 2020-м планируем построить в Клецке 40-квартирный и 60-квартирный дома, а также 4-квартирный дом в агрогородке Заостровечье.

– Как привлекаете молодых специалистов?

– Молодые кадры актуальны для любого региона. В прошлом году к нам прибыло 139 молодых специалистов, из них 43 отправились работать в сельскохозяйственную отрасль. Сегодня стараемся создавать достойные условия, чтобы молодежь жила здесь и связывала свои перспективы с клецкой землей: строится жилье, предлагаются рабочие места с высокой зарплатой.

В последнее время она выросла и составила в среднем 888 рублей по району и 740 рублей на селе.

– Если говорить об инвестициях, какие в район вкладываются средства?

– К сожалению, значительная удаленность Клецкого района от Минска не дает ту инвестиционную привлекательность, о которой хотелось бы говорить. В районе сформировано четыре индустриальные площадки общей площадью 14 га с подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой для организации производств. По всем предлагаемым участкам существует возможность подключения к инженерно-транспортной инфраструктуре на расстоянии 100 метров. В рамках Декрета Президента «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» в сентябре 2019 года инвестору предоставлен земельный участок площадью 2,2848 га для реализации в 2019–2021 годах проекта по проектированию и строительству торгового объекта с площадкой для разносной торговли на улице Победы в Клецке на условиях заключенного договора. Реализация этого проекта позволит построить в городе за счет средств инвестора еще один современный торговый объект крупного формата, создать не менее 30 новых рабочих мест и привлечь в экономику района порядка 1,5 млн рублей.

– Что делаете, чтобы развивалась туристическая сфера?

– Клецкая земля, увы, недостаточно отображена в туристических направлениях.

В этом плане нам предстоит еще много работы. Есть идея «привязаться» к туристам, которые посещают Несвиж. Это привлекло бы не только белорусских, но и зарубежных гостей. На Клетчине много исторических мест. Чего только стоит наследие Радзивиллов, Войниловичей, Еленских! При правильном подходе туризм может стать вполне доходным направлением в нашем районе.

– Многие люди отмечают, как здорово преобразился в последнее время Клецк…

– Согласен. Всегда стараемся находить при благоустройстве какую-то изюминку.

Минувшим летом, например, в городе появились таблички в виде смайликов. Судя по количеству откликов и сделанных фотографий, идея людям очень понравилась. В Рассветовской школе, где открылся единственный в области STEM-центр, недавно установили двухметрового робота. Детишки были в восторге! Весной в Клецке появится действительно брендовое место: в городском парке завершено строительство сухого фонтана. Сейчас прорабатываем возможность обеспечить его музыкальным сопровождением. И тогда с открытием сезона фонтанов из 19 форсунок будут бить струи воды, переливаясь под звуки музыки. Место же вокруг фонтана украсят оригинальные скамейки и фонари, изготовленные организациями района на конкурс малых архитектурных форм.

– Спасибо, Анатолий Михайлович, за интересную беседу!

Станислав ЛОБАТЫЙ