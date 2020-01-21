Беларусь и Башкортостан намерены создавать СП на основе высокотехнологичных производств

Беларусь и Республика Башкортостан Российской Федерации планируют создавать совместные предприятия на основе наукоемких и высокотехнологичных производств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

«Развитие сотрудничества Беларуси и Башкортостана обсудили первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович, директор ООО «ЭлЕйсон» (Минск) Вячеслав Мигай во время рабочей встречи, — отметили в дипмиссии. — Темой стали вопросы повышения товарооборота между Беларусью и Башкортостаном, расширение кооперационных связей, создание совместных предприятий с использованием новых наукоемких и высокотехнологичных производств. Также обсуждались перспективные направления взаимодействия с белорусскими машиностроительными предприятиями — МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор», «Белкоммунмаш», организациями строительного профиля».

Представители ООО «ЭлЕйсон» высказали заинтересованность в создании на территории Башкортостана торгового дома, главной целью которого станут поставки из Беларуси продуктов питания, горюче-смазочных материалов, зерна и других товаров.

БЕЛТА