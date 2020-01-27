Близнецов ждет приятное общение, а Стрельцы — перестаньте искать отговорки

Гороскоп на на 27 января — 2 февраля.

Овен. Если у вас проблемы в отношениях с партнером, то на этой неделе можете попытаться расставить все точки над «i». Наиболее подходящий день для этого — среда. В четверг откажитесь от любого риска, так как фортуна будет не на вашей стороне. В воскресенье избегайте поездок, не нужных вам лично.

Телец. Со стороны будет казаться, что вы задались целью поставить рекорд по работоспособности и выносливости. Что ж, похвально, но не забывайте об отдыхе, хотя бы кратковременном. Во второй половине недели можно ожидать денежные поступления: потратьте их с умом. На горизонте появится настойчивый поклонник или поклонница, звезды советуют дать этому человеку «зеленый свет».

Близнецы. Беззаботная неделя, наполненная приятной суетой. Вас ждет общение с интересными людьми, приглашения на свидания. На работе пригодятся такие качества, как пунктуальность и спокойствие: через них раскроете во всем блеске свой профессионализм. Период, удачный для общения в интернете — на форумах, сайтах знакомств или в социальных сетях.

Рак. У знаков, состоящих в браке, на этой неделе могут возникнуть разногласия с партнером. Старайтесь сдерживать амбиции и не пытайтесь жестко контролировать поведение вашей половинки. В противном случае любимый человек станет предъявлять встречные претензии, тогда совместная жизнь превратится в перетягивание каната. Возможны позитивные изменения в карьере.

Лев. Обратите особое внимание на свое здоровье, а также на текущие дела. Как ни странно, эти темы тесно взаимосвязаны. Сложности при завершении текущих дел, неудачные поездки и общая суета могут привести к ухудшению самочувствия. Чтобы улучшить ситуацию, для начала упорядочите свой режим дня — это поможет стать более дисциплинированным.

Дева. Ваш острый язык — главная проблема. Звезды советуют стать немного терпимее к другим, тогда и отношения с коллегами, возможно, не испортите. Если недавно расстались с любимым человеком, в этот период может появиться шанс возобновить отношения. На субботу и воскресенье не планируйте дальние поездки.

Весы. Постарайтесь не уходить раньше с работы, даже если необходимо решить какие-то семейные вопросы. Такое поведение может стать поводом для осложнений в карьере. Важно найти баланс между работой и домом. В романтических отношениях влюбленных Весов назревают перемены. Не исключено, что любимый человек предложит вступить в брак или попробовать пожить вместе.

Скорпион. Не рекомендуется отправляться в путешествия и заводить романтические знакомства. В дороге можете столкнуться с непредвиденными осложнениями. Также есть риск повстречать человека, который окажется мошенником. Во вторник или среду до вас могут дойти плохие новости: старайтесь не впадать в панику от услышанного. На самом деле все не так страшно.

Стрелец. Прекращайте искать оправдания тому, что у вас никак не идут дела — виновата банальная лень. Стрельцам надо быть активнее, напористее и всю неделю действовать в полную силу, тогда и результат не заставит себя ждать. Однако не стоит впадать в трудоголизм: учитесь балансировать между этими двумя крайностями, и неделя пройдет плодотворно.

Козерог. В понедельник будьте внимательными в делах, касающихся финансов. Малейшая ошибка приведет к большим убыткам. В четверг буквально на ровном месте вспыхнет конфликт с партнером: будьте уступчивы и не оскорбляйте его.

Водолей. Нужно четко распланировать неделю и решить для себя, чего конкретно хотите достичь. Как только это сделаете, сразу же разгребете завалы дел и проблем. Не самое удачное время для поиска и смены работы — новые работодатели могут обмануть, и вы вскоре вновь будете вынуждены искать новое место.

Рыбы. Звезды предупреждают: сейчас привычный ход дел будет нарушен. Что-то пойдет не так — прежние договоренности могут быть расторгнуты, на пути появятся новые препятствия и это повлечет за собой значительные расходы. Поэтому первую половину недели посвятите налаживанию связей, наведению мостов и сбору информации по важным вопросам. Позже сделать это будет проблематично.