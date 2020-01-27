Болгария введет евро до 2023 года

Планы Болгарии войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять евро в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «очень позитивно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что «кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски».

Как отмечает Reuters, Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны, обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.

Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.

БЕЛТА