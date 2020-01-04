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Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 53 человек

04.01.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

Не менее 53 человек погибли и один пропал без вести из-за наводнения в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии.

В результате наводнения и оползней более 170 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. Министерство здравоохранения Индонезии направило около 11 тыс. сотрудников для распространения лекарств, дезинфицирующих гигиенических наборов и продуктов питания, чтобы предотвратить вспышки гепатита А, лихорадки денге, переносимой комарами, и других заболеваний.

Как сообщалось ранее, сильные ливни в Индонезии продолжаются с 31 декабря. Наибольший урон нанесен Джакарте, а также близлежащим городам. Значительно пострадала дорожная инфраструктура, в том числе железнодорожные пути. Власти распорядились подготовить несколько самолетов, чтобы разбить дождевые облака и снизить интенсивность осадков.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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