Домой возвращаться не страшно

Новостная лента после праздников пестрит шокирующими событиями: в одном районе – убийство, в другом – драка с поножовщиной, в третьем – семейный скандал. И во всех случаях причина трагедий – алкоголь.

А жертвами пьяных дебоширов становятся самые близкие, которые не умеют себя защитить, не обращаются за поддержкой. Боятся огласки или не знают, не верят, что помощь есть.

В Жодино на базе территориального центра социального обслуживания населения действует кризисный центр. Здесь можно бесплатно получить временное жилье, еду, одежду. А также консультацию и помощь психолога, юриста, других специалистов. Но самое главное – шанс начать новую жизнь. Без насилия.

Жительница Жодино Марина в кризисном центре не только обрела временную крышу над головой. Сотрудники центра помогли ей сначала разобраться в психологических проблемах, а потом устроить свою жизнь так, чтобы ей с ребенком не страшно было вечером возвращаться домой.

– Поначалу он был внимательным, любящим супругом. Два года мы жили нормально. Пока он не начал пить. Сначала казалось, ничего страшного – бутылка пива, дальше – больше. Затем запои начались, стал раздражительным, агрессивным. Первый раз избил, когда ему показалось, что я флиртую с его знакомым. А я просто разговаривала с ним. Если кто-нибудь из мужчин говорил мне комплименты, злился и потом дома мог ударить, даже когда я держала ребенка на руках, – вспоминает Марина.

В центре, как дома: для женщин и их детей есть все необходимое

Больше четырех лет женщина терпела унижение и побои. Однажды в пьяном угаре он ее избил так, что поняла: следующий раз может стать последним, а двухлетняя дочка останется сиротой. Вспомнила про брошюру о кризисном центре, их раздавали на работе. Ей уже было не важно, как отнесется к этому муж, когда протрезвеет, чтó подумают знакомые. И на раздумья времени не было: взяла документы, кое-что из вещей для себя и ребенка и ушла.

История Марины, увы, типичная для тех, кто обращается в кризисный центр. У каждой из этих женщин – свой кошмар, но все они пострадали от близких людей – мужа, брата или сына. Помимо комнат для мамы с ребенком, здесь еще есть игровая детская комната, кухня со всей необходимой утварью, стиральная машина. Словом, все необходимое, ведь бывают случаи, когда женщина не просто уходит, а спасается бегством.

– Помимо жилья и предметов первой необходимости, женщина может пройти программу реабилитации. С ней будут работать психолог, юрист, священнослужитель. Помогаем и в трудоустройстве, в прохождении медицинских комиссий, – рассказывает заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Жодино, практикующий психолог Людмила Музыченко.

Кризисный центр в Жодино работает с 2012 года. За это время помощь получили около сотни людей. Это и жертвы домашнего насилия, и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. В центре находят приют пожилые люди, которых выдворяют из дому дети и внуки. Одно время жили беженцы с Украины, среди них были и молодые девушки, юноши. Но чаще специалистам приходится работать с женщинами, пострадавшими от насилия в семье. Одной нужна крыша на ночь, пережить конфликт, другая задерживается на несколько недель, пока не решит жилищную проблему.

– В сложной ситуации не нужно обращаться к случайным людям, тем более с детьми. Да и многие близкие, даже родители, не всегда могут поддержать женщину в беде, еще и упрекают: мол, вышла замуж – терпи, сама выбрала такого, – говорит Людмила.

Иногда женщины приходят в центр «присмотреться». Обычно жертвы домашнего насилия долго не решаются уходить из дому, терпят, надеясь на чудо, которое не произойдет.

– Недавно женщина приходила, подробно расспрашивала об услуге временного приюта для себя и детей. Рассказывала об издевательствах по отношению к ней, но с оговоркой: детей муж не трогает. Я ей объяснила, что это временно. Ведь насильник, если его не остановить, не успокоится. Если человек уже перешел грань, ударил женщину, и в дальнейшем не будет сдерживать себя, раздражение и ненависть будут только нарастать, – поясняет Людмила Музыченко. – Но прийти она так пока и не решилась. А я не могу оказывать давление, принуждать к чему-то. Женщина сама должна принять решение, это ее ответственность за свою жизнь и своих детей. К сожалению, иногда люди этого не осознают…

В кризисный центр обращаются также женщины, которые находятся в ситуации постоянного психологического насилия, жесткого контроля, цель которого – внушить жене: «Ты никто и звать тебя никак».

– Тиран хочет сверхконтроля над своей жертвой. Как правило, это часто сопровождается алкогольной проблемой. И пока женщина терпит и молчит, никто ей не поможет.

Кризисные комнаты – реальная поддержка для тех, кто находится в безвыходном положении. Те, кто отважился признать проблему и сказать о ней, как наша героиня Марина, знают: безвыходных ситуаций не бывает. Выход есть всегда. Здесь, в центре, Марине помогли осознать, что она не хочет больше быть жертвой, и поддержали ее первые несмелые шаги. Помогли устроиться на работу, подыскать съемное жилье, детский сад для ребенка. А женщина с такой поддержкой почувствовала в себе силы начать новую жизнь. И теперь вечером с радостью возвращается домой, знает: там ее с дочкой никто не обидит.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ