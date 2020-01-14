Вы тут: Главная Общество

Два минчанина организовали серый импорт российского зерна

14.01.2020 0 Комментариев , 8 Просмотров

Работники Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску раскрыли схему необоснованного посредничества при поставках российского зерна на белорусские перерабатывающие предприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

Оперативные работники выяснили, что два минчанина организовали серый импорт зерна сельхозкультур (овес, пшеница, ячмень, рапс). В 2017-2018 годах они закупали товар в России за наличный расчет и ввозили в Беларусь без оформления соответствующих товаросопроводительных документов.

Чтобы бизнес выглядел легальным, организаторы поставок зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя жителя Минского района, ведущего асоциальный образ жизни. По его документам они продавали российское зерно по завышенным ценам отечественным перерабатывающим предприятиям, что в конечном итоге влекло удорожание выпускаемой продукции.

Кроме того, столичные дельцы не уплачивали налоги за подконтрольного им предпринимателя — в бухгалтерский учет помещались фиктивные документы, полученные от организаций, имеющих признаки лжепредпринимательских структур. Как следствие, в бюджет не поступило более Br230 тыс. налогов.

За уклонение от уплаты налогов, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере, в отношении организаторов незаконной схемы возбуждено уголовное дело. Идет предварительное расследование, на имущество подозреваемых наложен арест.

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Учения МЧС прошли в Несвижском замке

Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе

В Слуцке наградили лучших учеников области

Проверено: гриппа нет!

Новогодние подарки для жителей дома-интерната в деревне Миколаевщина

Вегетация. Зимой, в январе

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿