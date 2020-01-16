Два острова в Индонезии скрылись под водой

Два необитаемых острова, которые относятся к индонезийской провинции Южная Суматра, полностью скрылись под водой из-за повышения уровня моря. Причина тому — глобальное потепление, сообщает ТАСС.

«Острова Бетет и Гундул в настоящее время находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря», — рассказал руководитель местной организации «Форум по окружающей среде» Хайрул Собри.

«Если не предпринять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящих в состав этой провинции», — предупредил эксперт. Он отметил, что остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Калонг и Салах Намао — примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат — около 3 м над водой. При этом он обратил внимание, что остров Салах Намао все еще обитаемый, хотя около трех десятков лет назад местное население стало покидать эту территорию из-за повышения уровня воды. Руководитель организации заметил, что на острове Бетет, который ушел под воду, располагался национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО.

Всего в состав Индонезии входят 18 тыс. островов — это крупнейший в мире архипелаг.

БЕЛТА