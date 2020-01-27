Двое мужчин погибли на пожаре в Слуцком районе

Жилой дом горел ночью 26 января в агрогородке Ленино Слуцкого района. На пожаре погибли двое мужчин. Хозяин дома — 52-летний местный житель.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления спасателей в 04:10.

Установлено, что дом принадлежит неработающему 52-летнему мужчине. В результате пожара погибли двое мужчин, личности которых и причина возгорания устанавливаются.

Агрогородок Ленино находится в Знаменском сельском совете. Главный специалист сельисполкома Лариса Курмашова рассказала корреспонденту «МП»:

— Это дом матери мужчины. Мать умерла больше трех лет назад, и он остался один. Люди, которые живут в Ленино, знают его как тихого и спокойного человека. Раньше трудился рабочим в школе. Пока мать была жива, он ухаживал за ней. В последнее время нигде не работал, были проблемы со здоровьем — с трудом ходил. Иногда выпивал, но запойным не был. Жил одиноко, гостей к себе не приглашал. И мы пока не знаем, кто именно в том доме погиб. Вроде как один местный, второй — минчанин. Туда сейчас никого не пускают. Приехали следователи. Но, по словам соседей, накануне к хозяину вроде приезжал кто-то из родственников. А дом был хороший, добротный, кирпичный, газ подведен, окна пластиковые. Но сейчас, говорят, крыши уже нет, все выгорело внутри.

По словам Ларисы Курмашовой, у хозяина есть сестра, которая живет в Минске. Она помогала брату, постоянно приезжала в Ленино. Летом чаще, зимой — реже.

Хозяин — мужчина не агрессивный и спокойный. После смерти матери оформил наследство и жил потихоньку. Хозяйство не держал, но огород садил.

Был ли он в эту ночь дома и погиб ли на пожаре, пока неизвестно.

Личность погибших мужчин и причину их смерти установит проверка, которую проводит Следственный комитет.

Сергей ЕСМАНТОВИЧ