Вы тут: Главная Общество

Елки на палки. И на щепу

17.01.2020 0 Комментариев , 6 Просмотров

Что делать с ненужными уже новогодними елками? Их можно сдать, рассказали «МП» в ГО «ЖКХ Минской области».

Планируется, что централизованный сбор деревьев проведут в два последних воскресенья месяца – 19 и 26 января.

– Мы рекомендовали нашим предприятиям организовать сбор именно в эти дни, так как на выходных большинство граждан дома. Но организации могут установить собственную дату, – уточнила руководитель отдела благоустройства и работы с вторичными материальными ресурсами ГО «ЖКХ Минской области» Екатерина Соловьева.

Елки будут собирать на контейнерных площадках или в других определенных местах. Отслужившие деревья коммунальники используют в качестве сырья для топливной щепы, производства компоста и различных видов благоустройства.

Александр НОВОХРОСТ

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Взят под стражу в зале суда — в Воложине за разбой осужден 42-летний мужчина

Александр Турчин и Павел Топузидис вручили ключи от машины многодетной семье

Почему наследникам не нужна малая родина

Александр Турчин провел личный прием для жителей Минского района

Неизвестный похититель появился на Минщине: у сотрудников организаций пропадают кошельки

Стартовало голосование за лучшую идею талисмана ЧМ-2021 по хоккею!

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿