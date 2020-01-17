Елки на палки. И на щепу

Что делать с ненужными уже новогодними елками? Их можно сдать, рассказали «МП» в ГО «ЖКХ Минской области».

Планируется, что централизованный сбор деревьев проведут в два последних воскресенья месяца – 19 и 26 января.

– Мы рекомендовали нашим предприятиям организовать сбор именно в эти дни, так как на выходных большинство граждан дома. Но организации могут установить собственную дату, – уточнила руководитель отдела благоустройства и работы с вторичными материальными ресурсами ГО «ЖКХ Минской области» Екатерина Соловьева.

Елки будут собирать на контейнерных площадках или в других определенных местах. Отслужившие деревья коммунальники используют в качестве сырья для топливной щепы, производства компоста и различных видов благоустройства.

Александр НОВОХРОСТ