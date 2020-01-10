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Еще два дома для медработников возведут в Боровлянах

10.01.2020 0 Комментариев , 6 Просмотров

В конце декабря в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в боровлянском сельсовете состояло почти 3,5 тысячи человек. Из них 256 — многодетные родители. Эта и другие льготные категории получат возможность построить квартиры уже в наступившем году.

Так, два ранее созданных кооператива («Стриж» и «Пентхауз»), в которые вошли медработники, начнут строить на площадке на улице 40 лет Победы. Первый организован из числа сотрудников РНПЦ им. Н.Н. Александрова, во второй включены работники областной клинической больницы.

Появится возможность построить просторное жилье и у тех, кто мечтает о собственном доме. Таких зарегистрировано более трех тысяч. В настоящий момент завершается изготовление документации на десять земельных участков, расположенных вблизи Боровлян, которые будут реализованы через аукционные торги.

Елена ХАРЕВИЧ, фото Светланы КУРЕЙЧИК

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Об авторе: redactor2

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