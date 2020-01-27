«Фонтан» против тротила

Земля у нас до сих пор напичкана снарядами, бомбами, гранатами. За прошлый год в разных уголках Беларуси обезвредили свыше 11,5 тысячи взрывоопасных предметов. Поиском и утилизацией занимаются подвижные группы разминирования – военные инженеры. «МП» побывала на учениях по разминированию.

Недавно они прошли под Минском, на базе 2-й инженерной бригады. На практических занятиях специалисты продемонстрировали порядок действий при обнаружении и уничтожении боеприпасов, а также провели необычный эксперимент и показали журналистам экипировку современных подразделений.

– На европейском континенте никто не принял такое «наследие», как наша страна. К примеру, в Докшицком районе вблизи железнодорожной станции было обнаружено свыше 9 тысяч бое­припасов. Как выяснилось, в 1941-м там размещался артиллерийский склад Красной Армии. При отступлении его подожгли, но разразился ливень. Боеприпасы немцам не пригодились, и когда началась операция по освобождению, хранилище подорвали, а снаряды разлетелись по огромной территории, – рассказал начальник инженерных войск – начальник управления инженерных войск Генерального штаба Во­оруженных Сил Респуб­лики Беларусь Андрей Кураков. – Работы по очистке в том районе продолжатся. А сколько еще времени необходимо на решение проблемы – точно никто не скажет.

К тому же с годами взрывоопасные находки становятся все более непредсказуемыми. Земля выдавливает их на поверхность. Не редкость, когда во время посевной прямо посреди пашни обнаруживают минометные снаряды. Часто о найденных боеприпасах времен войны сообщают и со стройплощадок.

– Коррозия хорошо заметна, а что внутри взрывоопасного предмета – остается только догадываться. Все чаще уничтожать находки приходится прямо на месте, – говорит начальник цикла противодействия самодельным взрывным устройствам Противоминного центра Вооруженных Сил Республики Беларусь Владимир Гончаров. – Это тяжело не только физически, но и морально, психологически: все действия саперов связаны с риском для жизни.

– Сборы по разминированию как раз и организовываются для того, чтобы специалисты могли обменяться опытом. В этот раз на практике отработали разведку и очистку местности от взрывоопасных предметов, порядок их транспортировки и ликвидации боеприпасов.

Количество дней и часов подготовки заметно выросло, – добавляет начальник цикла гуманитарного разминирования Противоминного центра Во­оруженных Сил Беларуси Эдуард Лямзин.

Для безопасности все группы разминирования экипированы современными противоосколочными костюмами, а на во­оружение приняты передовые миноискатели. В деле можно было увидеть блокиратор взрыва «Фонтан» – этим устройством-куполом саперы укрывают потенциально опасные находки. В качестве эксперимента для оценки эффективности ловушки под нее поместили двухкилограммовый заряд. Подрыв! От блокиратора остались лишь осколки, но он смог погасить энергию взрыва и перенаправить ударную волну вниз и вверх. Таким образом доказано, что и в реальной обстановке «Фонтан» уберег бы окружающих от разлетающихся с огромной скоростью осколков.

Еще одно направление занятий – отработка действий группы разминирования по поиску взрыв­чатых веществ накануне массовых мероприятий. Этот опыт также пригодится специалистам при подготовке и проведении военных парадов. Еще одним важным событием для военных инженеров в 2020 году станет следующий сбор: в Могилев съедутся понтонеры – им предстоит навести мост через Днепр.

Алексей БОЛОТОВ