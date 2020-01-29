Фотофакт: граффити от МЧС украсили дом в Солигорске

Яркие, красочные и запоминающиеся граффити «Безопасное детство» украсили еще один дом Солигорска по проспекту Мира.

На картинке фасада многоэтажки изображены дети на летящем воздушном шаре. Несмотря на имеющиеся атрибуты безопасного детства — подзорную трубу, медицинскую аптечку, огнетушитель и спасательный круг — малыши все равно летят одни, без присмотра.

Виднеется на рисунке и эмблема МЧС с номером «112». Напоминание телефона службы спасения позволяет людям не забывать единый номер, по которому необходимо звонить в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Фото: mchs.gov.by