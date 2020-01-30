ГЛХУ «Клецкий лесхоз»: когда природа дает добро

Одному из самых красивых лесхозов Минщины исполнилось 80 лет. ГЛХУ «Клецкий лесхоз» постоянно совершенствовалось и динамично развивалось, шагая в ногу со временем, благодаря упорному труду не одного поколения профессионалов. Чем сегодня живет это лесохозяйственное учреждение, бережно сохраняющее и приумножающее лесные ресурсы нашей Родины, узнавали корреспонденты «МП».

Приумножая зеленое богатство

Лесной фонд ГЛХУ «Клецкий лесхоз» сегодня составляет 39,7 тыс. га. В масштабах страны сравнительно небольшая площадь, но эти леса можно смело назвать достоянием республики, настоящим зеленым сокровищем. Ведь их основу составляют насаждения времен князей Радзивиллов. Эти леса – уже часть истории, и эту историю бережно хранят, приумножая зеленое наследие предков, работники Клецкого лесхоза. Всего в состав ГЛХУ входят 53 обхода, 12 лесохозяйственных участков и 6 лесничеств. Городейское, Несвижское, Новинковское и Голынковское лесничества относятся к Волковысско-Новогрудскому комплексу лесных массивов, а Заостровечское и Колковское – к Западно-Предполесскому. В каждом из них работают сплоченные команды профессионалов, на которых возложена большая ответственность, множество задач. И они успешно с ними справляются из года в год.

Директор ГЛХУ «Клецкий лесхоз» Андрей Санько

– Приоритетными направлениями для Клецкого лесхоза были и остаются совершенствование лесосеменного и питомнического хозяйства, селекция древесных пород и сохранение лесных ресурсов, а также выращивание высокопродуктивных лесов, в том числе для обеспечения населения древесиной и другими продуктами леса, – рассказывает директор ГЛХУ «Клецкий лесхоз» Андрей Санько и признается: – Работать в лесном хозяйстве сложно, но интересно. Свои коррективы могут неожиданно внести и погода, и незапланированные поломки техники. Зато как здорово, когда получается решить все эти вопросы!

Борис Гаврис работает в ГЛХУ «Клецкий лесхоз» с 1998 года. Начинал с должности мастера леса Новинковского лесничества. Сегодня он главный лесничий ГЛХУ

Главное подспорье ГЛХУ в лесовосстановлении – это, конечно, базисный питомник площадью 12,03 га, расположенный в Новинковском лесничестве. Там выращивают сосну, ель, дуб, клен, ясень, лиственницу, пузыреплодник, акацию, липу, боярышник, ольху, туи, кедр и многие другие культуры.

– Для лесовосстановления используются 10 основных пород: сосна, дуб, ель, лиственница, пихта, ясень, клен, береза, ольха и вяз. А для украшения, озеленения – свыше 60 видов декоративных пород, в том числе цветущие кустарники, – рассказывает инженер по лесовосстановлению Валентина Гуляко. – Все это идет не только для нужд лесхоза, но и на реализацию населению, сторонним организациям.

Инженер по лесовосстановлению Валентина Гуляко заботится о сохранении лесных богатств

Стоит отметить, что выращивание деревьев и кустарников – дело кропотливое, требует не только работящих рук, поэтому и условия в питомнике созданы особые. Построены четыре специальные современные теплицы для декоративных культур общей площадью 0,03 га и три теплицы площадью 0,06 га для лесных культур в кассетах. Все теплицы оснащены системами автоматизированного капельного орошения.

Такой полив помогает постоянно сохранять оптимальную влажность почвы около корня растений, не размачивая ее. При этом впустую не расходуется ни капли воды. Что же касается обработки почвы, для деликатного ухода за саженцами в питомнике используется современный маневренный трактор МТЗ-320v.

Начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Анатолий Бобко трудится в лесхозе уже более 20 лет

Не менее кропотливым процессом является и последующий уход за лесом. Причем осуществляется он не только в период становления молодых посадок, когда деревья набираются сил, но и на протяжении всего периода созревания. Лес должен быть высокопродуктивным, и для этого ГЛХУ «Клецкий лесхоз» проводит целый комплекс регулярных уходовых и защитных мероприятий.

Численность его работников составляет 286 чел.

Средний возраст насаждений 51 год

Лесной фонд ГЛХУ ныне 39,7 тыс. га

в том числе покрытая лесом площадь 35,1 тыс. га

ГЛХУ «Клецкий лесхоз» был образован в 1939 году

– Большое внимание мы уделяем защите лесов от вредителей, в частности от короеда. Важно оперативно выявить очаги заражения и провести санитарные рубки, чтобы не допустить их распространения, а также оперативно восстановить леса после зачисток, – объясняет начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Анатолий Бобко, в лесхозе он работает уже более 20 лет. – На нас возложены также противопожарные мероприятия.

Главный инженер ГЛХУ «Клецкий лесхоз» Сергей Вабищевич

Лесхоз ведет просветительскую работу, информируя население о возможных причинах возгораний с целью их предупреждения, и, конечно, занимается непосредственно тушением лесных пожаров.

В каждом лесничестве лесхоза имеется либо бочка для тушения, либо пожарная машина. Также в ГЛХУ есть собственные ППИ (пункт пожарного инвентаря) и ПХС (пожарно-химическая станция). В лесах установлены пожарно-наблюдательные вышки, видеокамеры, которые фиксируют возгорания, и пожарные машины успевают вовремя выехать на ликвидацию огня.

Бережное использование лесных ресурсов

Несмотря на все усилия работников ГЛХУ по защите лесов, усыхание деревьев из-за повреждения их короедом все еще остается проблемой, поэтому ежегодно проводятся санитарные рубки. В 2018 году сплошными санитарными рубками в Клецком лесхозе был охвачен 291 га леса, в 2019-м – порядка 240 га. Проводятся также плановые рубки насаждений, которые достигли возраста спелости.

Сторож ГЛХУ «Клецкий лесхоз» Александр Блинец

– По спелому лесу стоит задача проводить ежегодную рубку 72 800 м3. Мы этот объем осваиваем, что удается немногим лесхозам республики в связи с расположением насаждений в труднодоступных местах. Нам же с этой задачей удается справляться благодаря ежегодному строительству лесных дорог, – рассказывает Анатолий Бобко. – Технику используем для рубок современную, маневренную. Есть в лесхозе три многооперационных комплекса – харвестер плюс форвардер. Наряду с этим у нас несколько лесозаготовительных бригад используют в работе бензопилы. Сегодня это 42 бензопилы STIHL и 8 – Husqvarna.

На месте всех вырубок в обязательном порядке ежегодно высаживается молодой лес. Всего в 2019 году специалистами ГЛХУ было восстановлено 325 га леса. Дерево же, полученное от плановых и санитарных рубок, поступает на производственно-мастерский участок «Хоминка» в деревне Заостровечье, где из него изготавливается высококачественная продукция, реализуемая как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

– Древесину в круглом виде продаем по всей Беларуси. Топливной древесиной обеспечиваем нужды ЖКХ двух районов (Клецкий, Несвижский), а также население. На экспорт поставляем пиломатериалы. Работаем с Азербайджаном, Китаем, Германией, Польшей, Латвией, Литвой, Голландией, Румынией и другими странами, – рассказывает директор Андрей Санько.

За 2019 год лесхоз заготовил порядка 180 000 м3 древесины. Такие объемы удалось освоить благодаря профессионализму специалистов ГЛХУ и улучшению технического оснащения. За последние годы производственно-мастерский участок был полностью модернизирован, проведены масштабные работы по благоустройству.

Любите экологичный отдых с пользой для души и здоровья?

Тогда обязательно приезжайте погостить в туристический комплекс «Чаша» (Новинковское лесничество), расположенный в сосновом бору, прямо на берегу живописного озера. Развитая инфраструктура гарантирует прекрасный отдых как заядлым охотникам и рыбакам, так и просто любителям живописной природы. Так что не забудьте взять с собой родных, друзей и близких. Ведь тут созданы все условия для времяпрепровождения в кругу большой компании: комфортабельные номера в Доме охотника и Доме туриста на 12 и 14 спальных мест, роскошные банкетные залы на 90 и 60 человек, камины, русская печь. Также есть кухня с посудой, бильярд, спутниковое ТВ, акустическая система, купель, домик на воде с пирсом и финской баней, мангалы, крытые беседки, идеально продуман ландшафтный дизайн с фонтаном. Здесь можно взять напрокат катамаран летом, а зимой – снегоход. Дом охотника расположен в молодой дубовой роще – лучшее место для релаксации!

– Приобрели углопильный станок «Барс-5»; ввели в эксплуатацию новую лесопильную линию SKYWOOD, сушильный комплекс мощностью 300 м3 и дровокольный станок JAPPA (Финляндия); установили котельное оборудование на древесных отходах, –

перечисляет нововведения главный инженер Сергей Вабище-

вич. – В ходе благоустройства также заасфальтировали всю территорию мастерского участка и установили навесы. Сработали на отлично по модернизации, поэтому и по производственным показателям вышли в плюс к прошлому году.

За дело берутся профессионалы

ГЛХУ «Клецкий лесхоз» сегодня – одно из лучших предприятий района. И профессиональных высот лесхозу удается достигать в большей степени благодаря грамотно подобранному штату и профессионализму директора. Работники здесь на вес золота. Поэтому и отношение к ним со стороны руководства соответствующее.

– Сегодня штат лесхоза полностью укомплектован всеми необходимыми специалистами. У нас трудятся 286 человек, средний возраст – 38–39 лет.

Коллектив очень хороший, и психологическая атмосфера в команде замечательная, люди работают на общий результат. Все специалисты трудолюбивые, ответственные и, что важно, действительно хотят работать. Даже если человек приходит без профильного образования, но есть желание трудиться, развиваться, приносить пользу, для нас он ценен. Мы готовы содействовать, помогать с обучением, с жильем, да и зарплата у нас неплохая, – признается Андрей Санько.

По мнению Андрея Александровича, своим успешным развитием ГЛХУ обязано предыдущим директорам Клецкого лесхоза, настоящим профессионалам.

– Все прежние руководители работали на совесть, как и главные лесничие, поэтому лесхоз развивался и по сей день движется в правильном направлении, – уверен Андрей Санько. – И мы в свою очередь стараемся достойно трудиться. На будущее очень много планов. От себя же я хочу выразить благодарность всем работникам лесхоза, поздравить их с прошедшим 80-летием ГЛХУ, а также зимними праздниками. От всей души желаю дальнейших трудовых побед, а также личного счастья, гармонии в семье и крепкого здоровья вам и вашим близким!

ГЛХУ «Клецкий лесхоз»

Г. Клецк, ул. Победы, 143

Тел.: 8-01793-68011

leshoz_kleck@mail.ru



Юлия ШУМАН