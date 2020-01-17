ГУП «Клецкое ПМС»: повелители полей

Улучшить почву и повысить ее плодородие – без малого 60 лет с этой задачей успешно справляется коллектив ГУП «Клецкое ПМС». Корреспондент «МП» побывал на предприятии и узнал, какие еще задачи приходится решать современным мелиораторам.

Если исходить из названия предприятия, то логично предположить, что оно находится в Клецке. Но в реальности организация расположена в деревне с романтичным названием Заостровечье. Сам населенный пункт – пример того, что даже белорусская глубинка может быть успешной и процветающей. В Заостровечье действует несколько достаточно крупных промышленных предприятий. И деревня производит приятное впечатление: есть несколько магазинов, мини-рынок, улицы обрамляют аккуратные жилые дома. Один из локомотивов местной экономики – ГУП «Клецкое ПМС». Около двух лет предприятием руководит Сергей Карсюк. Под его управлением в организации отмечаются стабильные производственные показатели.

– Вообще, я долгое время работал в другой отрасли. Был лесничим, – рассказывает Сергей Николаевич. – На первый взгляд, мелиорация и лес – это совсем разные сферы. По прошествии времени нахожу все больше общих черт. Но, безусловно, у каждой есть свои особенности, сложности и отличия.

По словам руководителя, главной задачей ПМС является эксплуатация (а также ремонт), строительство и содержание мелиоративной сети региона. А она совсем не маленькая. Только представьте: общая протяженность каналов – 880 километров. Это как расстояние от Минска до столицы Финляндии Хельсинки. Вдобавок система насчитывает почти 760 гидросооружений различного предназначения.

– Наша работа направлена в первую очередь на то, чтобы улучшить качественные характеристики земли и тем самым сделать ее более плодородной. При этом нужно сохранить ее природные особенности, – подчеркивает Сергей Карсюк. – Задача, признаюсь, нелегкая.

Впрочем, как и любая работа. Всегда необходимо быть в тонусе, просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Можно сказать, это такие слагаемые успеха.

За последние годы силами предприятия выполнено немало работ по мелиорации. В частности, после реконструкции введена в строй мелиоративная система «Волка», расположенная в соседнем Копыльском районе.

В нынешнем году специалисты занимались ремонтом мелиоративной системы реки Лань на территории ОАО «Грицевичи» и СФ «Клецкий». Аналогичные работы проведены на реке Тученка (агрокомбинат «Туча» ОАО «Минск Кристалл»). Для нужд перекачки воды введено в строй новое насосное оборудование. Ежесекундная пропускная способность – 0,68 м3 воды. Насос будет использоваться при необходимости осушения участков почвы.

Не только каналы

Однако содержание и эксплуатация мелиоративной системы не единственное направление деятельности предприятия. Это объясняется конъюнктурой рынка: загрузить мощности исключительно работой по основному профилю получается не всегда. Так, в организации создана строительная бригада. С ее помощью удалось успешно реализовать немало значимых для региона проектов.

– В нынешнем году наши строители были задействованы на нескольких объектах, – рассказывает Сергей Карсюк. – В том числе занимались благоустройством улицы Советской в Клецке. Оборудовали там новые бордюры, уложили новую плитку, обустрои-

ли систему водоотведения. Конечным результатом все остались довольны.

Помогли и соседям: в одном из подразделений ГЛХУ «Клецкий лесхоз» (также расположен в Заостровечье) построили современный сушильный комплекс вместе с котельной. Она предназначена для сушки конечной продукции. В настоящее время на молочнотоварной ферме в агрогородке Орешница силами строительной бригады возводится новый коровник.

– Похожие работы ведутся на ферме Кухчицы в ОАО «Кухчицы», –

отмечает руководитель. – Там предусмотрено строительство сразу двух коровников.

Коллектив – сплоченный и дружный

Всего на предприятии около сотни работников. Даже складываются трудовые династии. Задействованы и ветераны, которые с радостью передают опыт молодым кадрам. Последних, к слову, в организации немало. Ежегодно штат прирастает несколькими молодыми специалистами – руководство ищет работников в специализированных учебных учреждениях.

– Конечно, молодежь сейчас особенная. Но те ребята, которые приходят к нам, показывают себя с лучшей стороны. Могу привести в пример Сергея Тузина. Чуть более года назад он окончил новогрудский колледж. К нам пришел в качестве строителя. И уже сейчас профессионально вырос до мастера строительного участка. Парень показывает себя с самой лучшей стороны, – говорит Сергей Карсюк.

В Клецком ПМС активно действует и профсоюзная организация. Помимо прочего, она организует для трудового коллектива различные поездки и мероприятия. Так, совсем недавно группа работников посетила цирк. А на прошедшей районной спартакиаде представители предприятия заняли призовые места в различных дисциплинах.

У руководителя Клецкого ПМС много планов на будущее. Но, по мнению Сергея Карсюка, главное, чтобы ситуация на предприятии оставалась стабильной и предсказуемой:

– Уже сейчас можно сказать, что первый квартал 2020 года у нас полностью распланирован. То есть наша работа востребована, и это радует. Уверен, что этот год принесет нам много радостных рабочих и личных моментов.

А с таким замечательным коллективом, как у нас, достигнем еще больших высот.

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Александр НОВОХРОСТ