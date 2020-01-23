И кочегары мы, и столяры

Ситуацию на рынке труда в Копыльском районе, одном из самых «работящих» на Минщине, изучала «МП»

Всем места будут!

Регион этот сельскохозяйственный, здесь нет крупных предприятий и заводов, однако и проблем с трудоустройством тоже, на первый взгляд, нет. На 25 соискателей – 202 вакансии, или 8 рабочих мест на одного безработного. Хотя еще год назад в трудоустройстве нуждалось почти 60 человек.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома Иван Бобко уверяет: с каждым, кто обращается в службу занятости, работают индивидуально, выясняя, что конкретно человек ищет, что умеет или чему хотел бы научиться. Хорошо зарекомендовали себя специальные комиссии, которые начали действовать с июня 2018 года согласно Декрету №3 «О содействии занятости населения»: на них приглашаются потенциальные наниматели и безработные.

– Налажена работа с предприятиями района: как только у них появляется вакансия, нам сообщают в течение пяти дней, а мы в свою очередь предупреждаем об этом соискателей, – говорит Иван Бобко. — По такой схеме работают во всех регионах. Наша задача – помочь человеку трудоустроиться как можно быстрее.

В районе сегодня требуются водители, продавцы, электрогазосварщики, строители, рабочие на сельхозпредприятия. Чаще всего трудоустраивают в РКУП «Копыльское ЖКХ», райпо, ГОЛУ «Копыльский опытный лесхоз», КУП «Копыльский РСУ», сельхоз-

организации. В отопительный сезон есть потребность в кочегарах (машинистах) котельных. Поэтому ежегодно управление по труду, занятости и соцзащите райисполкома направляет на обучение по этой профессии 10–15 человек, причем все расходы за счет бюджета. Обучение, как правило, проводится под заказ нанимателя. В прошлом году 20 человек получили профессию кочегара; среди них и Александр Гирко, машинист котельной РКУП «Копыльское ЖКХ».

– Долгое время работал в ДРСУ № 124. В прошлом году решил не продлевать контракт: возраст дает о себе знать, – рассказывает Александр Гирко. – Обратился в отдел занятости – предложили пройти обучение по профессии кочегар. Потом трудоустроили в ЖКХ.

Не побоялся вновь сесть за парту и его сменщик Алексей Третьяк.

– Здесь очень удобный график: работаю два дня, потом две ночи, затем 4 дня выходных. Есть возможность еще где-то подработать, – объясняет мужчина. – В месяц общего дохода выходит 1000 рублей.

Директор КСУП «Докторовичи» Сергей Шарупич готов растить молодые и перспективные кадры

Ситуация, когда человек ставится на учет по безработице, а через 7–10 дней уже приступает к новым обязанностям, – в Копыльском районе в порядке вещей. Правда, иногда эти сроки затягиваются: в том случае, если запросы у соискателя одни, а выбор рабочих мест в районе другой. Однако из этой ситуации есть выход.

– При регистрации в качестве безработного человек заполняет карточку, в которой указывает перечень специальностей, по которым хотел бы трудиться. Здесь же он вправе выбрать и такой вариант, как получение субсидии на открытие собственного дела, – поясняет начальник управления. – Главное, чтобы был грамотно разработанный бизнес-план. В прошлом году первоначальный капитал на свое дело получили 9 человек: кто-то начал ремонт холодильников, кто-то занялся перевозками пассажиров. Не без нашей помощи в городе появилась первая мастерская по ремонту обуви, часов, очков, молний, изготовлению ключей. Причем владеет ею 22-летний парень.

После такой рекламы мы не могли лично не познакомиться с молодым бизнесменом Владиславом Апанасевичем. Правда, чтобы пообщаться с ним, пришлось отстоять в очереди – Влад как раз принимал заказы на изготовление дубликата ключей.

Не побоялся вновь сесть за парту Алексей Третьяк

– По образованию я программист. Окончил Солигорский экономический колледж, получил диплом – и положил его на полку. Понял, что не мое это. Мечтал о собственном бизнесе: сегодня у молодежи столько возможностей, что в 20 лет легко стать директором магазина или мастерской. Решил открыть мастерскую по ремонту – в городе ничего подобного нет, а ведь очки, часы, молнии ломаются постоянно. Выбрасывать вещь жалко, а везти в ремонт в соседний район дорого. Так что я изначально знал: клиенты будут, – говорит Владислав.

Аналогичной мастерской в Несвиже владеет его отец, и парень часто помогал ему.

– Не было только первоначального капитала и знаний, как вести бизнес. Но здесь помогло управление по труду, занятости и соцзащите райисполкома. Меня отправили в Минск на курсы по предпринимательской деятельности, и через три недели я уже подготовил свой бизнес-план. Под него выделили около 2360 рублей субсидии: арендовал помещение и приобрел станок для вертикальных ключей, – Влад показывает механизм, с которого и начиналась мастерская. – Со временем купил еще ручной пресс для установки кнопок, алмазный круг для заточки ножей и ножниц, станок для изготовления английских и финских ключей. Заказов много, но пока справляюсь один. В будущем хочу начать оказывать услуги по ремонту ювелирных изделий.

Владислав Апанасевич владеет собственной мастерской

Владу, как и Александру Гирко, Алексею Третьяку, повезло – они работают в родном городе, рядом с домом. Но бывает и так, что человек не может найти себе занятие по душе в радиусе 50, 100 и даже

300 километров. Тогда или ждать, когда что-то подвернется, или переселяться в другой сельсовет, район, область. Это не авантюра, не путешествие в никуда – это еще одна форма трудоустройства, которую предоставляет управление. Семье, которую переселяют, обязательно предоставляют и жилье.

– В прошлом году две семьи переехали в Крупский и Узденский районы, еще две сменили место жительства и работы в пределах своего района. Кроме того, мы приняли к себе три семьи – из Несвижского, Столбцовского районов и Гродно, – отмечает Иван Бобко.

Хорошие кадры надо растить

В сельской местности основным «поставщиком» вакансий являются сельхозпредприятия. Животноводы, полеводы, операторы машинного доения, механизаторы нужны всегда. Один из сельсоветов района – Докторовичский, на территории которого находятся два сельхозпредприятия: КСУП «Докторовичи» и ОАО «Пионер-Агро». Деревень много, незанятого населения практически нет: здесь нужно отдать должное руководителям хозяйств, в особенности КСУП «Докторовичи», которое тесно сотрудничает с управлением по труду, занятости и соцзащите Копыльского райисполкома.

Дмитрий Костеленя работает на КСУП «Докторовичи» по программе трудоустройства для приобретения практического опыта

– Попросили взять на практику 21-летнего Дмитрия Костеленю: управление отправило его на учебу в Копыльский государственный колледж для получения специальности «тракторист машинист, водитель категории С». Пусть парень набирается практики и опыта, – говорит директор КСУП «Докторовичи» Сергей Шарупич. – После учебы снова пришел ко мне, на этот раз трудоустраиваться, уже около полугода работает.

Дима работает на предприятии по программе трудоустройства для приобретения практического опыта. Суть ее в том, что управление возмещает предприятию часть расходов, затраченных на оплату труда работника. Для нанимателя такая форма работы выгодна и с экономической точки зрения, и с практической.

В июне срок реализации программы подойдет к концу, но Дмитрий Костеленя продолжит трудиться в хозяйстве. Сергей Шарупич готов взять его в штат на обычных условиях. Говорит, летом поставит парня на зерноуборочный комбайн. Сегодня он получает 600–700 рублей, а в период уборочной сможет зарабатывать от 1000 и выше.