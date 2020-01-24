Искал однофамильцев – нашел могилу деда

В Вилейском краеведческом музее около 27 тысяч экспонатов. Есть и уникальные, и очень редкие.

Одни сами по себе являются ценностью, другие только потому, что когда-то принадлежали знаменитым личностям или, наоборот, малоизвестным героям, погибшим при обороне вилейского края. К категории последних относится и форма Василия Панина, командира экипажа самолета Су-2, который был сбит в небе над Вилейщиной в первые дни войны. Родные летчика хранили ее как семейную реликвию почти 70 лет.

Вилейку немцы оккупировали 25 июня 1941-го. За день до этого над Снежково, что в двух километрах от города, был сбит советский самолет-разведчик Су-2. Погибших летчиков жители деревни похоронили на местном кладбище. Документы, найденные на месте крушения, забрал офицер Вилейского областного военкомата (в 1939-м была образована Вилейская область). Среди очевидцев трагедии была и девочка Нина, которая запомнила фамилии героев –

Панин и Пронин.

В 2000-х годах Нина Григорьевна Крутько рассказала музейным сотрудникам, краеведам, историю крушения самолета. Во время поиска сведений о летчиках они выяснили: командиром бомбардировщика был старший лейтенант Василий Иванович Панин. Куртка с документами второго летчика, Пронина, была в самолете в день трагедии, но его самого там не было. (Известно, что до 1957 года Пронин служил летчиком.) А в Су-2 погиб кто-то другой, его имя не удалось установить.

Уже в мирное время летчиков перезахоронили в братской могиле в деревне Куренец. А в 2006 году под Снежково установили памятный знак экипажу. На красном гранитном монолите надпись: «На этом месте после неравного воздушного боя 24 июня 1941 года погиб экипаж самолета Су-2. Командир – старший лейтенант Панин В. И.». Поиск родственников Василия Панина также ничем не увенчался. Но история на этом не закончилась.

В 2013 году в музей пришло письмо из Москвы от Алексея Панина, он интересовался сбитым самолетом. Парень искал однофамильцев в интернете и случайно нашел статью о монументе, на котором были фалимия и инициалы, как у его деда, погибшего летчика.

Семья Панина была уверена, что Василий Иванович пропал без вести в начале войны. Им пришла похоронка, но места гибели они не знали. Что вполне логично: на второй день после крушения самолета Вилейка была оккупирована, сотрудников военкомата, скорее всего, расстреляли, а все документы уничтожили.

Алексей решил связаться с сотрудниками музея, потом приехал в Вилейку. В итоге подтвердилось, что Василий Иванович Панин действительно дед Алексея. Мужчина побывал на месте гибели экипажа и передал в экспозицию музея военную форму деда, его фотографии и документы. Теперь каждый год на 9 Мая Алексей старается приехать в Вилейку. Был и совсем недавно – за эти годы, бывая в Беларуси, подружился с некоторыми сотрудниками музея, заглядывает в гости.

Анна МАСЛЯКОВА