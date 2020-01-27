Исключительный случай, или Удивительная история провинциальной гостиницы

Предприниматель из Жодино ошибся в расчетах: почти половина возведенного здания гостиницы оказалась на землях Смолевичского лесхоза. Чтобы узаконить строение, облисполкому пришлось обратиться к Президенту.

Павел Милашевский еще в школе мечтал стать шеф-поваром. Получив соответствующее образование, несколько лет работал в столичных барах и клубах, а потом решил вернуться в родной город и открыть в центре Жодино семейный ресторан. Заведение успешно работало пять лет, но аренда стала слишком дорогой, и молодой человек задумался о приобретении собственного помещения. Подходящее здание нашлось на границе Жодино и Смолевичского района, владелец согласился его продать.

– На участке были кафе, которое можно перестроить под ресторан, и не введенная в эксплуатацию гостиница. Строения, конечно, не в лучшем виде, требовались вложения и в благоустройство территории, и в отделку, но нашу семью все устраивало. В будущем мы мечтали открыть базу отдыха с рестораном, летней террасой, детской площадкой и номерами, где можно остановиться на ночь, – говорит Инна Милашевская, мама Павла.

Чтобы совершить сделку купли-продажи, нынешнему владельцу необходимо было соблюсти формальность – ввести гостиницу в эксплуатацию. Пока готовились документы, Милашевские заключили договор аренды второго здания и приступили к ремонту. Вскоре открыли ресторан. Но сделка оказалась под угрозой: измерив гостиницу, сотрудники БТИ выяснили, что построена она с нарушением законодательства – почти половина здания не вписалась в границы участка и вышла на земли Смолевичского лесхоза.

Как такое могло случиться? За ответом отправились в Смолевичский райисполком. Заместитель председателя Андрей Саскевич подтвердил: пять лет назад нынешний владелец действительно получил необходимые разрешения и архитектурный проект на гостиничный комплекс, но не выполнил привязку строения к участку. Другими словами, перед началом строительства необходимо было вызвать специалистов, чтобы они измерили землю и поставили межевые знаки, в границах которых спроектируют объект.

– Почему же не сделал? – интересуюсь.

– Сказать сложно. Участок находится на поляне, вокруг деревья, зданий по соседству нет. Вероятно, он предположил, что весь участок до границы с лесом – его земля, – говорит Андрей Саскевич.

По решению суда владелец участка заплатил штраф в размере 10 базовых величин за самовольный захват земли и должен был снести здание. Так обычно и происходит. Но в исключительных случаях, если ошибка несущественная и допущена случайно, а объект является социально и экономически значимым, при этом пострадавшая сторона не возражает против изъятия участка, узаконить строение можно. Но передачу земли должен согласовать Глава государства.

– Вопрос сохранения объекта рассматривался на заседании комиссии по самовольному строительству Смолевичского района. Приняли решение здание не сносить. Трасса Р53 расширяется, и гостиница будет востребована у гостей города, – заверил нас Андрей Саскевич.

Смолевичский райисполком направил в областной исполнительный комитет пакет документов, а тот, всесторонне рассмотрев ситуацию, обратился к Главе государства. В середине декабря Милашевским сообщили радостную для них новость: Президент одобрил позицию местных властей. Теперь никаких преград для реализации бизнес-планов нет.

– Пришлось пройти много инстанций, прежде чем вопрос решился. Но на всех этапах местные власти помогали – и районный, и областной исполнительные комитеты, за что мы очень благодарны, – говорит Инна Константиновна.

Мы тоже порадовались за Милашевских. И обязательно расскажем об их успехах, в которых не сомневаемся.

Юлия ГАВРИЛЕНКО