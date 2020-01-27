Иван ЛИТВИНОВИЧ: Ходить и прыгать на батуте научился одновременно

Два с винтом, два с половиной, три с винтом, три с половиной, винт-винт… Это отнюдь не магическое заклинание, а элементы прыжка, с которым 18-летний батутист из Вилейки Иван Литвинович завоевал серебро на декабрьском чемпионате мира в Токио. Сейчас он доводит свой прыжок до совершенства в спорткомплексе «Стайки», где наша сборная разбила тренировочный лагерь. «МП» пообщалась со спортсменом, у которого есть все шансы побороться за олимпийское золото.

ДОСЬЕ

Иван Литвинович – батутист из Вилейки. В СДЮШОР Ваня пришел в 2006 году, когда ему было пять лет. Занимался прыжками на батуте у тренера Петра Зайцева. Учился в средней школе №1, потом – в Вилейском государственном колледже. Сейчас на первом курсе БГУФК. Чемпион мира – 2019 в командных соревнованиях.

Выше головы

– Это тот самый прыжок, с которым ты намерен выступить на Олимпийских играх – 2020?

– Почти. Нужно доработать сложность и качество исполнения. Не одного дня дело – подготовить конкурентоспособную программу. Вопрос, поеду ли на Олимпиа­ду, остается открытым. На чемпионате мира завоевал неименную лицензию. Тренер еще решит, кому достанется путевка в Токио (у сборной Беларуси четыре олимпийские квоты: две у мужчин и две у женщин. – Авт.).

– На недавнем чемпионате мира ты завоевал сразу две медали: золотую в командных выступлениях и серебряную в индивидуальных. Был удивлен такому успеху?

– То, что на пьедестал поднялся дважды, для меня, честно говоря, стало приятным сюрпризом. Это второй чемпионат в моей карьере. Было даже немного не по себе, потому что в индивидуальных соревнованиях пришлось выступать одному от Беларуси. Но все получилось замечательно!

– Как настраиваешься на выступления?

– Стараюсь ни с кем не общаться, особенно перед важными стартами. Не люблю, когда родители приезжают болеть за меня на трибуны, – волнуюсь больше. Включаю музыку, чтобы немного взбодрить мысли и тело.

– Прыжки на батуте – сложный и очень субъективный вид спорта. Тебя это привлекает?

– Мне просто нравится прыгать. Само ощущение полета и отрыва от земли ни с чем не сравнимо… Субъективный – это вы правильно подметили. Судейство на соревнованиях жесткое и очень свое­нравное. Немного отвел руки в стороны – минус балл.

Факты о прыжках на батуте

Батут появился в 1930-х годах и использовался артистами цирка как система страховки. Позже стал тренажером для летчиков и космонавтов

Впервые как отдельный вид спорта прыжки на батуте были включены в программу Олимпиады в Сиднее (2000 г.). Первыми чемпионами стали россияне Александр Москаленко и Ирина Караваева

Комбинация, которую исполняет батутист, состоит из 10 элементов и длится в среднем 20–25 секунд

При выполнении упражнения прыгуны «взлетают» на 6–9 метров

Поспорить с притяжением

– Момент, когда впервые попал в зал акробатики, помнишь?

– Честно – нет. Моя мама работает тренером по прыжкам на батуте в Вилейской СДЮШОР. Постоянно брала меня с собой на занятия. Когда мне был год, я научился ходить и одновременно – прыгать на батуте. С пяти лет начал заниматься акробатикой, прыгал на дорожке. Затем оказался на батуте и тренировался у Петра Ивановича Зайцева. Три года назад меня заметила Ольга Анатольевна Власова (главный тренер национальной сборной. – Авт.) и взяла под свое крыло. Можно сказать, мне повезло.

– Дома в Вилейке часто бываешь?

– Увы, нет. Мой привычный маршрут сейчас – Минск – Витебск – «Стайки». Постоянные сборы, тренировки и соревнования выматывают. Съездить домой практически некогда. Все свободное время занимает университет. Учусь на дневном отделении в БГУФК. В будние дни тренируюсь, в выходные сдаю зачеты – сейчас как раз сессия. Надеюсь, что все сдам без хвостов. Иначе на соревнования не пустят.

– У тебя много друзей?

– Настоящих, с которыми знаком с самого детства, – лишь пару ребят. Очень редко удается с ними видеться, но уж если встречаемся – основательно засиживаемся, играем на компьютере и приставке. Смотрим фильмы. Любим «Трансформеров», «Хоббита» и «Властелина колец». Друзья говорят, после чемпионата мира я стал звездой в Вилейке. В городе несколько билбордов даже появилось. Но, поверьте, я нисколько не зазнался!

– Что тебя заставляет трудиться на батуте еще усерднее?

– (Улыбается.) Крик Ольги Анатольевны. Бодрит лучше кофе. А если серьезно, с мотивацией у меня проблем нет. Заставлять работать меня не нужно.

– Что главное для батутиста?

– Ритмика, пластика, психологическая устойчивость. Выносливость. Желание вкалывать до седьмого пота.

– В гимнастических видах большое значение имеет вес спортсмена. Есть вкусняшки, от которых тебе сложно отказаться?

– Люблю посидеть в «Макдональдсе», сходить в пиццерию. Дома бабушка готовит вкусные пельмени, пироги. Невозможно от такого отказаться. Тренер ругает за лишние килограммы, но для меня сбросить вес за денек-другой – не проблема.

– После II Европейских игр ощутил интерес со стороны болельщиков к твоему спорту?

– Когда был дома на Новый год, видел, как много детей идут записываться в секцию. В тамошней спортшколе недавно появились современные батуты. Если до 2016 года мало кто знал о прыжках на батуте, то II Европейские игры дали большой толчок нашему спорту. Сейчас не только в Минске, но и в регионах батутный бум.

– Кто из спортсменов тебя вдохновляет?

– Олимпийский чемпион Влад Гончаров всегда рядом на тренировках. Повторить его путь – моя мечта. Он профессионал до мозга костей. Трудяга!

– Твои ближайшие планы?

– Этап Кубка мира в Баку в конце февраля. Уж я там планирую быть на высоте!

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

– Ваня еще очень молод, он только учится выступать на взрослом уровне. Бывает, на тренировках ленится, но чаще работает засучив рукава. Он как гадкий утенок, который со временем превратится в лебедя. Стоит ли от него ждать сюрпризов? Безусловно, стоит. Он может повторить спортивный путь Влада Гончарова, но для этого нужно быть жадным до работы, истязать себя, когда это необходимо. Только тогда будет шанс на успех.

Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Владислава ПОПЧЕНКО