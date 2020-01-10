Юлия Аскерко возглавила главное управление организационно-кадровой работы облисполкома

Представляя нового руководителя, председатель облисполкома

Александр Турчин отметил, что вопросам кадровой политики должно уделяться особое внимание, в этом направлении необходимо выстроить четкую систему работы.

Юлия Вячеславовна Аскерко в 2005–2013 годах работала в главном управлении организационно-кадровой работы облисполкома, больше трех лет являлась первым заместителем начальника главного управления. Затем трудовой путь продолжила в Секретариате Совета Республики Национального собрания. С 2017-го работала в должности заместителя начальника управления региональной политики и местного самоуправления Секретариата Совета Республики.