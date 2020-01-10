Вы тут: Главная Общество

Юлия Аскерко возглавила главное управление организационно-кадровой работы облисполкома

10.01.2020 0 Комментариев , 9 Просмотров

Представляя нового руководителя, председатель облисполкома
Александр Турчин отметил, что вопросам кадровой политики должно уделяться особое внимание, в этом направлении необходимо выстроить четкую систему работы.

Юлия Вячеславовна Аскерко в 2005–2013 годах работала в главном управлении организационно-кадровой работы облисполкома, больше трех лет являлась первым заместителем начальника главного управления. Затем трудовой путь продолжила в Секретариате Совета Республики Национального собрания. С 2017-го работала в должности заместителя начальника управления региональной политики и местного самоуправления Секретариата Совета Республики.

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Зина Кабанова: сварщик высокой квалификации

Воспитание историей. Национальный исторический музей пригласил подростков Минщины

«Раубичи» возрождаются к этапу Кубка мира в 2022 году

Дарога да памяці

Прямую линию облисполкома провела председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая

Ковры Стародорожчины получат статус историко-культурной ценности Беларуси

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿