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Километровую трассу для отдыха и тренировок заснежили в Логойском районе

09.01.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

В Логойском районе для любителей горных и беговых лыж заснежили комплексы «Силичи» и «Логойск».

А также подготовили и заснежили километровую трассу спортивной базы «Заячья поляна», где сейчас активно тренируются профессиональные спортсмены из Минской области — биатлонисты и лыжники. Отметим, возможность заниматься есть и у любителей зимнего отдыха, в том числе и у детей.

К слову, благодаря рельефу местности и развитой инфраструктуре эта траса может принимать и международные соревнования. Так, спортсменов — юниоров Минской области впереди ждет чемпионат мира по лыжным гонкам. Он пройдет в феврале в Германии.

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Об авторе: redactor2

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