Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»: в новое десятилетие – с уверенностью

Беларусь – молочная страна, и животноводческая отрасль в республике динамично развивается. Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» из года в год держит марку, являясь одним из флагманов производства молочной продукции не только в Минской области. Продукция под брендом «Клецкая крыначка» широко представлена на полках большинства магазинов республики. А самое приятное, что она узнаваема и пользуется большим спросом у покупателей.

«Клецкая крыначка»: свыше 60 наименований

Клецкий филиал прошел долгий путь формирования, развития и модернизации, прежде чем стать современным высокотехнологичным предприятием. Производственные корпуса постоянно оснащались новым оборудованием, осваивались инновационные виды продукции.

Сегодня комбинат – это предприятие со своими традициями, высокой культурой производства. А главное, здесь работает коллектив высококвалифицированных специалистов.

Имеющиеся мощности позволяют перерабатывать в сутки порядка 500 тонн молока, поставляемого сельскохозяйственными организациями Клецкого, Несвижского и частично Столбцовского районов. Ассортиментная линейка впечатляет: более 60 наименований молочной продукции на самый разный вкус!

Есть молочный рекорд!

– Минувший год для нашего завода можно назвать показательным: переработано самое большое количество молока за всю историю предприятия, – говорит директор Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Александр Щука. – Знаковая для нас цифра составляет 184 тыс. тонн, или 109% к уровню 2018 года. В связи с этим намного возросла и выручка от реализации, что, безусловно, очень радует.

В то же время клецкие «молочники» не почивают на лаврах – постоянно отслеживают современные тенденции по своему направлению. Так, в сентябре прошлого года они освоили переработку кислой творожной сыворотки, причем пускают в дело не только сыворотку собственного производства, но и привозную.

Дополнительные ее объемы стали также доставлять из Солигорска и Слуцка. Получаемый в итоге концентрат отправляют в Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», где новому виду сырья найдено применение.

Качество все лучше

При этом основная цель коллектива предприятия – обеспечивать стабильность качества на высоком уровне.

– Выполнение данного условия является приоритетным фактором успешной работы и залогом доверия к производителю, –

подчеркивает Александр Иосифович. – И здесь важную роль играет качество поставляемого молока. В 2019-м мы в этом смысле шагнули далеко вперед. Считаю, это заслуга не только наших сотрудников, но и ветеринарной, санитарной служб района, управления сельского хозяйства и продовольствия Клецкого райисполкома. С прошлого года их представители постоянно выезжают в хозяйства, составляют акты обследования состояния молочнотоварных ферм и условий пастбищного содержания скота, проверяют санитарное состояние молочного оборудования. В случае выявления недостатков, влияющих на качество молока, незамедлительно принимаются меры по их устранению. Результатом совместной работы стало увеличение закупок у хозяйств молока сортом экстра. Если в 2018-м доля такого молока составляла 40% от общего объема поставок, то в 2019-м – уже 48%.

В наступившем году данному вопросу тоже будет уделяться повышенное внимание.

Отличное качество продукции «Клецкай крыначкі» помогает этой торговой марке поддерживать высокую конкурентоспособность на внешних рынках. В 2019-м на экспорт было отправлено на 21,4 млн долларов клецкой «молочки» (более чем 50-процентная прибавка к уровню 2018 года).

Авансирование хозяйств остается

В последние годы в аграрном секторе Клетчины делается очень многое по строительству, реконструкции и техническому перевооружению животноводческих помещений. Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» постоянно помогает своим поставщикам с реализацией крупных проектов. Так, в 2019 году предприятие тесно сотрудничало с ОАО «Грицевичи», ОАО «Кухчицы», сельхозфилиалом «Клецкий». В 2020 году данная работа продолжится с ОАО «Кухчицы», ГП «Племзавод Красная Звезда», ОАО «Клецкий райагросервис».

Но продолжение практики авансирования хозяйств, других видов взаимопо мощи – лишь небольшая часть планов коллектива на текущий год.

– Мы также намерены увеличить выпуск творожной продукции на новом оборудовании, – поделился своими задумками директор филиала. – Еще одно из основных мероприятий – модернизация аммиачной компрессорной (проектно-сметная документация находится в стадии разработки). Хотелось бы приобрести автомат для мелкой фасовки масла и линию пастеризации для творожного цеха.

По заслугам и оплата

То, что запланировано, вполне осуществимо. Это общее мнение коллектива Клецкого филиала, а он немаленький: 447 человек! Среднемесячная заработная плата на предприятии по итогам 2019 года превысила 1000 рублей. Эту важную особенность как раз отмечает Александр Щука:

– Средняя зарплата возросла к 2018 году на 34 процента, причем за счет увеличения производительности труда. На будущее мы ставим перед собой цель продолжать в том же духе. Постараемся обеспечить рост и производственных показателей, и средней зарплаты сотрудников. Будем делать все возможное, чтобы продукция комбината становилась еще более натуральной, вкусной и, следовательно, более востребованной на рынке. Более того, приложим все усилия, чтобы сохранить в целостности наш замечательный трудовой коллектив. Ведь его слаженная работа дает основания уверенно смотреть в будущее!

Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

222531 Минская область, г. Клецк,

ул. Привокзальная, 6

Тел./факс: 8 (01793) 6-92-35

Е-mail: klmk_marketing@mail.ru

Наталья АНИЩИК