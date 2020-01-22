Ключ найден. Откроется ли замок Ливийского конфликта?

Если отбросить нашумевшую отставку российского правительства, которая стала одним из ключевых политических событий на прошлой неделе, то вторым ньюсмейкером можно смело назвать Ливию. Эта североафриканская страна, уже десятый год раздираемая гражданской войной, за неделю оказалась в центре внимания сразу двух международных конференций!

Еще в апреле 2019 года ситуация в Ливии накалилась в связи с попытками командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара захватить официальную столицу — Триполи, находящуюся под управлением признаваемого ООН Правительства национального согласия (ПНС). Однако добиться окончательной победы Хафтару не удалось, несмотря на поддержку, которую оказывают мятежному маршалу Египет, Иордания, ОАЭ и Россия. У главы ПНС Фаиза Сараджа оказались не менее влиятельные покровители в лице Турции и Катара.

Несмотря на оружейное эмбарго в отношении всех конфликтующих сторон, Ливия активно накачивалась вооружением и боеприпасами. Более того, по утверждению организации «Сирийская обсерватория прав человека», которая находится в Лондоне, в последние недели Турция отправила на помощь правительству Сараджа более 2100 боевиков из Сирии. Анкара мотивирует свои действия тем, что трипольское ПНС — единственный законный и международно признанный политический институт в Ливии. Однако легитимность силам Ливийской национальной армии придает законно избранный парламент, находящийся в Тобруке и от имени которого выступает командующий ЛНА Халифа Хафтар.

Зашедшие в тупик боевые действия привели к необходимости искать компромисс. Поскольку конфликтующие стороны не общаются между собой напрямую, в дело вступили посредники. При участии лидеров России и Турции, встретившихся 8 января в Стамбуле, было заключено перемирие, которое должно было вступить в силу 12 января. Для подписания документов и окончательного закрепления этой мирной инициативы в Москве в прошлый понедельник была организована конференция с участием Сараджа, Хафтара и российско-турецких переговорщиков. Однако то ли число 13 действительно несчастливое, то ли что-то пошло не так… Но командующий ЛНА отказался поставить подпись под документом, уже завизированным Фаизом Сараджем, и фактически сбежал из Москвы.

Сразу же после этого демарша на юге от Триполи возобновились боевые действия. Одновременно, повышая ставки в игре, маршал Хафтар отдал «Национальной нефтяной корпорации» (NOC) распоряжение прекратить экспорт углеводородов из пяти портов Ливии, что привело к снижению добычи ливийской нефти на 800 тыс. баррелей в сутки (то есть на 2/3, так как ранее страна добывала 1,25 млн баррелей). Кроме того, на юго-западе страны на нескольких месторождениях была остановлена добыча. Общую сумму потерь специалисты NOC оценивают в 55 млн долларов в день.

Чтобы приостановить конфликт, в дело пришлось вмешаться более широкому кругу политиков и дипломатов. В воскресенье, 19 января, при повышенных мерах безопасности в Берлине прошла запланированная еще в конце прошлого года конференция по урегулированию в Ливии. В ней приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, лидеры Евросоюза и главы ведущих европейских государств (Урсула фон дер Ляйен, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон), президенты России, Турции, Египта, глава госдепа США и представители других стран. Сами, так сказать, «виновники» — Халифа Хафтар и Фаиез Сарадж — также присутствовали на мероприятии, однако непосредственного участия в обсуждении не принимали.

По итогам Берлинской конференции было принято коммюнике «Практическая реализация берлинского процесса миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)», в котором все вопросы по Ливии разложены на шесть «корзин»: политическая сфера, сектор экономики, сфера финансов, область безопасности, вопрос соблюдения эмбарго на поставку оружия Ливии и сфера международного гуманитарного права и прав человека. Документ предполагает организацию в Ливии форума политического диалога, в котором примут участие 40 делегатов от всех заинтересованных сторон, которые переформатируют действующие политические институты и создадут единую систему органов власти. Однако для этого необходимо остановить военные действия, строго придерживаться оружейного эмбарго, разблокировать поставки нефти… Готовы ли к этому все стороны конфликта? Скорее нет, чем да. Как образно заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас: «У нас есть ключ для урегулирования конфликта, который теперь нужно вставить в замок и повернуть». Осталось найти замочную скважину.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог