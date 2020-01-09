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Коллектив из Молодечно удостоен спецпремии Президента за вклад в искусство

09.01.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства. Глава государства подписал соответствующие указы.

Как сообщили в пресс-службе Президента Беларуси, по итогам 2019 года присуждены пять премий «За духовное возрождение». Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Среди них и представители Минщины — заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь симфонический оркестр УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М. К. Огинского» за большой вклад в воспитание творческой молодежи и реализацию культурных проектов «Международный симфонический форум-конкурс молодых композиторов стран СНГ имени М. К. Огинского», «Мосты дружбы: Беларусь — Россия», «Духовная страница малой родины».

Фото Светланы КУРЕЙЧИК

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Об авторе: redactor2

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