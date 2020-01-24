Комиссией в 60 копеек белоруса не напугать!

«За каждый платеж в кассах “Белпочты” теперь берут 60 копеек, в Беларусбанке — 2 рубля, а в БПС-Сбербанке — 5 рублей», — пишет популярное в Беларуси издание. Конечно же, не все тут правда. Но не суть.

Если без кроличьей спешки разобраться и не нагнетать, то можно понять, что: «Есть, правда, исключения», — опять цитата из популярного издания, опирающегося на «правду». Исключения такие: «Бесплатно можно рассчитаться по платежам в бюджет и перевести деньги на благотворительные счета. Не возьмут 60 копеек также, если платите за коммунальные услуги, за стационарный телефон или за услуги самой “Белпочты”. Но, к примеру, за оплату услуг интернет-провайдеров, операторов кабельного телевидения или охранной сигнализации придется раскошелиться. Три подобных платежа — это плюс 1 рубль 80 копеек к итоговой сумме». И ключевое: «Согласитесь, немало, особенно учитывая, что услуги на почте оплачивают, главным образом, пенсионеры». Не соглашусь. И вот почему.

Вместо того чтобы разводить демагогию, вносить смуту в сознание сограждан, я, как обычно, испытываю все на себе — прямо или косвенно, в качестве наблюдателя. А потом излагаю.

Так вот. Главная неправда, что услуги на почте оплачивают, главным образом, пенсионеры. Не выходя из редакции, конечно, и судя по себе, можно сделать такой вывод. Но если окунуться в гущу толпы и занять за крайним в «белпочтовской» очереди, поймешь: очередь эта состоит процентов на 70 из тебе подобных — молодых и прогрессивных. И они пришли платить за мобильный, интернет, ТВ и т.д., да еще не наличными, а пластиковой картой. При этом, стоя/сидя в очереди, сограждане серфят интернет, товарищи!

Вторая неправда — «Согласитесь, немало». Я считаю, мало! Потому что своими глазами вижу: не работает приемчик.

— Должна вас предупредить: за каждый платеж комиссия составит 60 копеек, — с расстановкой произносит работник почты, глядя на клиента через окошко.

— Да?.. — пауза секунды три. — Ну, ладно. Это немного, хорошо, — смиренно соглашается стар и млад.

Это не вымышленный диалог, а наблюдения. Такова действительность: не испугаешь белоруса комиссией в 60 копеек. Не бросится он из-за этого осваивать интернет-платежи и ЕРИП. Что это значит? Продешевили, вот что…

По моему глубокому убеждению, заставить наш люд переучиваться и следовать мировым тенденциям можно, но куда более радикальными методами, нежели плюс 60 копеек к сумме платежа. Это данность, а не ирония и жестокость, не спорьте. Например, той самой комиссией можно выгнать очередь из помещения почты, но только умножив сумму минимум на 10. Тогда многие (если не все) сограждане задумаются: а не опробовать ли ЕРИП самостоятельно?

Да, ЕРИП местами надо бы упростить. Порой догадаться невозможно, что твой интернет-провайдер разместился где-то там в прочих услугах. В то же время особо заботливые компании прописывают путь к себе в дереве системы — тоже выход.

Да масса вариантов есть, чтобы подвести пользователей к ноу-хау почти незаметно для них самих. Главное — не проявлять жалость и не поощрять потребительство в обществе. Суть здесь: поставить человека в такие обстоятельства, чтобы он сам начал шевелить извилинами, что-то инициировать, предпринимать и не думать, что за него все проблемы решит кто-то. Комиссия — так уж чтоб резала без ножа. Тогда сами сограждане перестанут ждать, чтоб подали на блюде. Начнут искать альтернативные варианты и придут-таки к современным технологиям. Правда, популярным СМИ станет меньше поводов для хайпа в интернете. Зато появятся другие более полезные статьи. Например, как же найти своего интернет-провайдера в ЕРИП.

Что касается пенсионеров. Во-первых, многие из них — вполне продвинутые люди и пользуются ЕРИП в интернете. Во-вторых, именно этой категории сограждан нужно сделать скидку. Не так уж их много в «белпочтовской» очереди, поверьте. Просто не ходите вместе с ними на почту в дни выдачи пенсии. Как правило, именно в этих первых числах месяца пожилые люди отправляются в отделения получить свое и заплатить за чужое, одним махом. В другое время их там практически не бывает.

Наталья ЕРЕМИЧ, Фото Светланы КУРЕЙЧИК, ВК РУП «Белпочта», БЕЛТА