Конфликтов меньше, работать легче

В районных поликлиниках Минщины появились терминалы электронной очереди. В Вилейке новую систему ввели всего неделю назад, в Солигорске она действует второй год. Плюсы и минусы нововведения изучили корреспонденты «МП».

Вилейка

В поликлинике центральной районной больницы вторую неделю новую систему осваивают и медики, и пациенты. В 14.00 здесь немноголюдно. Посетителей встречает регистратор Алла Микулич. Специалист помогает выбрать нужный раздел в меню программно-аппаратного комплекса, установленного в регистратуре.

– Многие с такой системой незнакомы, но готовы во всем разобраться, чтобы получить талон через терминал. Посетители убеждаются, что в этом нет ничего сложного. А если возникают трудности, мы подскажем и покажем, – говорит Алла Микулич.

В меню терминала три раздела: «Взрослая регистратура», «Детская регистратура» и «Медицинские комиссии».

Номер талона отображается сначала на общем табло, а затем, когда подходит очередь, непосредственно над окном регистратора. Работает и голосовое сопровождение.

В регистратуре, как и до модернизации, работают три окна. В первом и во втором выдают талоны, в третьем – обслуживают тех, кто намерен пройти водительскую медкомиссию. Теперь регистраторы не отвлекаются на звонки пациентов, а занимаются только выдачей карточек и талонов на прием к врачу. Любые консультации и прием вызовов отныне задача двух других специалистов из «Служебного окна».

– Стало легче работать. Меньше очередей и конфликтов между пациентами. Мы всегда на виду, стало удобнее обращаться с картотекой, – отмечает Оксана Макей, которая в регистратуре уже 25 лет.

Главный врач Вилейской ЦРБ Ирина Макарова уточняет: пока система электронной очереди действует в регистратуре и отделении профилактики.

Напишите подпись…

К системе подключены смотровой кабинет, кабинет для оформления санкнижки и кабинет врача, выдающего заключение о состоянии здоровья по итогам комиссии, – говорит Ирина Макарова. – Систему хотим внедрить сначала там, где самые большие очереди: в кабинетах травматолога, хирурга, ЭКГ и флюорографии. Начнем с лаборатории для сдачи крови – не исключено, что уже в этом году. Постепенно внедрим в кабинетах всех специалистов.

В поликлинике ожидается еще одно новшество: примерно через месяц объединят взрослую и детскую регистратуры. Также в ближайшее время в регистратуре планируется организовать специальное место для централизованной выдачи и получения справок.

Запланирован и переход на электронный вариант карт в рамках общереспубликанской программы Министерства здравоохранения «Заботливая поликлиника». Этот процесс займет несколько лет.

– Такая система уже работает в Беларуси, – подчеркивает руководитель клиники. – Чтобы попасть к доктору, пациенту нужно будет назвать свой регистрационный номер. Вся история с заключениями специалистов будет внесена в общую базу, доступную каждому врачу поликлиники, а пациент сразу может идти в кабинет на прием и не ждать в регистратуре, чтобы получить карточку.

Борисов

Не хватает врачей и очереди за талонами. Эта проблема актуальна не первый год. В поликлиниках №1, 2, 4, 5, а также детской стоматологической поликлинике внедрена система электронной записи.

– Некоторые, заказав талон через интернет, на прием так и не приходят, – отмечает главный врач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд. – Подобная картина обычно наблюдается в детской стоматологической поликлинике: практически третья часть заказанных талонов, к сожалению, попросту пропадает…

А вот системой электронной очереди поликлиники района пока не оборудованы. Их внедрение – перспектива ближайшего времени.

– Работа предстоит объемная: в городе пять взрослых и две детские поликлиники, взрослая и детская стоматологии, кожно-венерологический диспансер и другие учреждения. А внедрять систему будем сразу во всех!

Современные технологии, которые обязательно придут в мед-

учреждения региона, облегчат жизнь борисовчанам.

Молодечно

Нет пока новой системы и ни в одной из трех поликлиник Молодечно. Нововведение ожидают к концу года.

– Первой в списке на оснащение умной техникой – поликлиника №1, – говорит заместитель главного врача Молодечненской ЦРБ Владимир Сыманович. – А пока изучаем опыт соседей. Думаем, как организовать работу так, чтобы было удобно медперсоналу и пациентам (большинству из них к системе электронной очереди придется привыкать, они будут учиться пользоваться терминалом).

В то же время люди старшего поколения все так же приходят за талонами в поликлинику с раннего утра. Работающая часть населения пользуется услугами интернет-регистратуры. К терапевту, хирургу, лору можно попасть день в день. А вот к врачам узких специальностей придется выстроиться в очередь. Так, например, кореспондент «МП» не смогла заказать талончик к ревматологу на 17 января. Интернет-регистратура предложила несколько вариантов, но на другие дни – на 20-е, 21-е, 22-е, причем на разное время (оставалось лишь выбрать самое подходящее).

– Услуга, бесспорно, удобная, – говорит Владимир Сыманович. – Только не все люди, что заказывают талоны через интернет-регистратуру, доходят до поликлиники. По статистике, около 130 квитков в день оказываются невостребованными.

Солигорск

Новая и вторая по счету поликлиника в Солигорске первых пациентов приняла в декабре 2018-го. Система электронной очереди функционирует там с первых дней. Установлены пять терминалов: в регистратуре, лаборатории, отделении функциональной диагностики.

– Электронная очередь позволила упорядочить поток пациентов и упростила работу медперсонала, – рассказывает и. о. заведующей поликлиникой Елена Волошанова. – И пациентам это пошло на пользу: почти к нулю сведены конфликты. Раньше горячо выясняли, кто за кем занимал, что становилось главной причиной для ссор.

Теперь, получив талон электронной очереди, каждый спокойно ждет, когда его номер будет объявлен по громкой связи. И очередь быстрее двигается. Нареканий на деятельность системы ни разу не было. Чаще люди жаловались на то, что до поликлиники сложно добираться. Но и эта проблема решилась: подкорректировали маршруты некоторых городских автобусов.

Слуцк

Электронная очередь в регистратуре центральной районной больницы заработала в декабре прошлого года. И вроде бы ничего сложного: подошел к терминалу, выбрал необходимую услугу, получил талон с номером. Остается лишь ждать, когда на табло загорится твой номер. Но на деле все оказалось не так просто.

– Думали, что раньше у нас были проблемы с очередями в регистратуру. Но такого хаоса, как сейчас, не ожидали! – возмущаются некоторые слутчане.

Между работниками регистратуры и пациентами то и дело возникают конфликты: то посетители не разберутся в нововведении, то сотрудники поликлиники ошибутся. Электронная система работает чуть больше месяца, необходимо время, чтобы ее освоить.

– Что ж, нам тоже пришлось учиться. Но мы уверены, что посетители скоро оценят преимущества электронной очереди, – поделились мнением сотрудники регистратуры Слуцкой ЦРБ.

И, надо отметить, большинство местных жителей высказались «за».

– Это же так удобно! Взял талон, присел на скамейку, читаешь журнальчик и одним глазом следишь за табло, – говорит Татьяна Авраменко. – Когда электронные очереди появились в банках, люди тоже первое время возмущались: любое нововведение требует привыкания. Потом понимаешь, сколько это бережет времени и нервов. А насчет возникающих конфликтов… Поверьте, существенно усложняют работу сотрудников регистратуры сами люди. Вместо того чтобы взять талон и просто подождать своей очереди, они то и дело бегают к окошкам, возмущаются, что вынуждены ждать, отвлекают работников и тем самым накаляют обстановку…