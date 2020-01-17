КСУП «Племенной завод Красная Звезда»: чтобы успехи сияли ярко

Когда-то о КСУП «Племенной завод Красная Звезда» знали далеко за пределами Клецкого района. Весомые результаты отмечались по всем направлениям деятельности. В последние годы ситуация изменилась: назрела необходимость менять курс. Новая глава в истории предприятия началась в декабре 2019 года, когда хозяйство возглавил Павел Здрок. Руководитель намерен вернуть «Красной Звезде» былую славу.

Кадры на вес золота

Сегодня на племзаводе «Красная Звезда» трудятся 524 человека. Специалистов не хватает в инженерной и ветеринарной службах. Штат в хозяйстве планируют пополнять молодыми перспективными кадрами. Молодежи готовы предоставить все условия: обеспечить достойной зарплатой и комфортным жильем. Центр хозяйства находится в агрогородке Яновичи. Здесь хорошо развита социальная инфраструктура: есть врачебная амбулатория, Дом культуры, школьное и дошкольное учреждения образования. И до райцентра рукой подать. В планах руководителя – не только увеличение основных производственных показателей, но и повышение благосостояния работников. А для этого необходимо подтянуть среднемесячную зарплату до тысячи рублей.

Директор КСУП «Племенной завод Красная Звезда» Павел Здрок

– У людей должен быть стимул трудиться с полной отдачей, – считает Павел Здрок. – Ведь задач у нас действительно много. И успешная их реализация зависит от каждого из нас.

В аграрной отрасли Павел Павлович не новичок – 14 лет посвятил животноводству. После окончания Витебской государственной академии ветеринарной медицины работал главным ветврачом в ОАО «Кухчицы» – одном из лучших предприятий Клецкого района. Вот и на новом месте сразу взялся за дело: начал внедрять отработанные в растениеводстве и животноводстве технологии. Всего за месяц руководитель смог улучшить некоторые показатели. Объем реализации молока увеличился почти на три тонны – с 31 940 до 34 350.

Большое молоко

На протяжении многих лет хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве, растениеводстве. Сегодня в состав «Красной Звезды» входят 8 молочнотоварных ферм. Общее поголовье КРС – 7320 голов, 2666 из которых – дойное стадо. Обеспеченность телочным поголовьем в хозяйстве хорошая – 108%. Однако средний надой молока на корову (5 тыс. 465 кг) предстоит наращивать.

– Выше качество молока – выше прибыль, – объясняет Павел

Здрок. – Поэтому главная задача – добиться 100-процентного производства молока сорта экстра. Сегодня мы получаем 84% экстры и 16% – высшего класса. Также решаем другие актуальные для животноводства проблемы. Есть некоторые сложности, связанные с выбытием новотельного поголовья. Мы уже начали работать в данном направлении. В рацион животных сразу после растела вводятся энергетические добавки, разрабатываем специальную кормосмесь для кормления поголовья в течение 20 дней до и после отела. Это позволит сохранить телочное поголовье и снизить ввод коров-первотелок в основное стадо.

Елена Лабушева, зоотехник-селекционер:

– Молочная продуктивность скота постоянно растет. В хозяйстве проводится голштинизация черно-пестрой породы. Такой скот более требователен к условиям содержания и кормления. Для искусственного осеменения закупаем высококачественную спермопродукцию у Минского областного племпредприятия. Подходы в животноводстве постепенно меняются, но главным остается одно: строгое соблюдение технологии. Необходимо вырастить здоровую телочку, вовремя осеменить, получить здорового теленка, а в дальнейшем и большое молоко. В хозяйстве работаю уже 31 год. Пришла сюда вместе с мужем, он у нас главный зоотехник.

Рентабельность производства молока в хозяйстве на достойном уровне – 22,5%. Поэтому в ближайших планах – наращивать поголовье КРС. Для этих целей, считает руководитель, нужно строить новые и реконструировать имеющиеся животноводческие помещения, а также активно внедрять современные технологии. В хозяйстве всего одна роботизированная ферма «Цепра», где содержится 588 коров дойного стада. Уже в 2020 году планируется ввод современного доильно-молочного блока на 300 голов.

Есть корма – будут и привесы

КСУП «Племенной завод Красная Звезда» занимается растениеводством, в первую очередь – с целью обеспечения кормами животноводческой отрасли. На полях хозяйства выращивают сахарную свеклу, рапс, кукурузу на зерно и силос, а также картофель. Общая площадь сельхозугодий – 9576 га, из них 7332 га пашни. Клецкие земли отличаются высоким естественным плодородием. Балл пашни – 49,9.

– В этом сезоне урожайность зерновых и зернобобовых составила 47 ц/га, рапса – 39 ц/га, – рассказывает Павел Здрок. – Планируем закупить качественные гибридные сорта рапса, которые позволят поднять эту цифру до 45 ц/га. Порадовала сахарная свекла: собрали 914 центнеров на круг. Планируем расширять площади под кукурузу, а также выращивать горох – эта недорогая культура даст возможность заменить соевый белок, в итоге увеличатся привесы на откорме животных. Пока они в хозяйстве небольшие – 580 граммов у телочного поголовья.

Павел Кравчук, начальник МТФ «Цепра»:

– На нашем молочнотоварном комплексе, который был запущен в 2015 году, содержатся быкопроизводящие коровы, от которых мы получаем племенной молодняк, а также бычки на элеверах – для реализации их племпредприятиям. Коровы обслуживаются отечественной дойкой, а также голландскими роботами Astronaut. В 2018 году на ферме получили 7800 кг молока от коровы. На молокозаводы сдано 90% сырья сортом экстра. Надои стараемся увеличивать: это и экономические показатели хозяйства, и уровень заработной платы.

Александр Крижевич, главный агроном:

– Зерновой клин в хозяйстве составляет три тысячи гектаров: две тысячи озимых зерновых и яровые. В прошедшем аграрном сезоне убрали 1600 гектаров кукурузы: 200 гектаров на зерно, остальное – на силос. Стараемся поддерживать животноводство собственной кормовой базой. В траншеи заложили 23 тысячи тонн сенажа и 22 с половиной тонны кукурузного силоса. В этом году поставили перед собой задачу увеличить посевы люцерны до 1300 гектаров. Безусловно, хорошие результаты в растениеводстве начинаются с техники. Ее необходимо обновлять, чтобы проводить полевые работы качественно и в срок. Почва в хозяйстве благодатная. А кто трудится, тот и результат имеет.

222659 Клецкий район,

аг. Яновичи, ул. Гагарина, д. 10

Анна ХАЛДЕЕВА



