Мал Ивенец, да дорог

Беларусь – страна малых городов и поселков. Таковых предостаточно и на Минщине. Корреспонденты «МП» провели день в старинном Ивенце и узнали, как живут люди.

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Пятница выдалась дождливой. Может, еще и поэтому маршрутка ивенецкого предпринимателя Виталия Крутова была заполнена лишь наполовину. Поколесив по деревням, через час въехали в бывшее графство Андрея Сологуба (в XIV веке он получил местечко Ивенец в дар от великого князя литовского Витовта).

Хозяйка современного городского поселка с более чем 5-тысячным населением, председатель исполкома Тересса Липницкая предложила нам с дороги ароматного чая и рассказала главную местную новость:

– Ивенец включен в программу развития малых городов, благодаря чему в конце прошлого года началось строительство долгожданного детского садика с бассейном на 230 мест. – Планируется, что уже 1 сентября он примет первых ребятишек.

Ивенец возник во времена Великого Княжества Литовского. Местечко, стоящее на краю Налибокской пущи, процветало при Речи Посполитой и Российской империи благодаря труду ремесленников-гончаров. Сегодня это городской поселок с известной фабрикой художественной керамики – фактически то же местечко…

Позже, побывав на стройке, где и в дождь велись работы, убедились, что эти сроки вполне реальные.

Из 5130 жителей поселка – 860 детей (30 из них родились в минувшем году), 3160 человек трудоспособного возраста и 1110 – пенсионеры (считай, каждый четвертый). И молодежи немало: в прошлом году 26 свадеб сыграли. Несмотря на то, что в полусотне километров Минск, не все молодые люди стремятся в столицу. А некоторые, уехав, потом возвращаются назад и стараются обустроить свою жизнь там, где родились и выросли. Немало тех, кто открыл свое дело (как семья Виталия Крутова), стал индивидуальным предпринимателем, ремесленником.

Пройдусь по Промышленной, сверну на Столбцовскую…

С 1940 по 1962 год горпоселок являлся центром Ивенецкого района и здесь было сосредоточено около 80% местной промышленности.

Поэтому не случайно одну из 75 улиц назвали Промышленной. Но в 90-е на постсоветском пространстве закрывались многие предприятия, прежде всего по финансово-экономическим причинам. Особенно болезненно это сказалось на жителях малых городов и поселков вроде Ивенца. В поисках работы многие вынуждены были уезжать в Польшу, Литву, Россию. К счастью, постепенно жизнь в суверенной Беларуси налаживалась: появились госпрограммы развития агрогородков и небольших населенных пунктов, активнее заявил о себе на местах частный бизнес. Все это, по сути, спасло малые города от упадка, дало им шанс на возрождение.

В Ивенце 14 предприятий, в основном с частным капиталом. Работают они на старых производственных площадях. К примеру, там, где был хлебозавод, выпускают крышки закаточные; на территории деревообрабатывающего комбината предприниматель изготавливает лаки и краски. Около сотни местных жителей трудятся на мясоперерабатывающем частном предприятии, куда, кстати, постоянно требуются рабочие. Пусть и не столь успешен, как раньше, но, что называется, держится на плаву известный своей оригинальной продукцией завод художественной керамики.

В общем, не все так печально, как пишут некоторые популярные интернет-издания, стараясь представить читателям картину «рассыпающейся белорусской провинции, которая повисла на волоске».

Председатель исполкома Тересса Липницкая

– Мы объясняем людям, что в современных условиях не работа должна их искать, а они ее. Так живет весь мир, в том числе европейские страны, на опыт которых мы так любим ссылаться, – говорит Тересса Липницкая. – У нас же порой предлагаешь человеку работу (причем не с самой низкой зарплатой), а тот нередко под надуманным предлогом отказывается. И потом с удовольствием в интернете плачется на свою беспросветную провинциальную жизнь.

С верой будни легче

Нынешний год, по словам Терессы Евгеньевны, ключевой в плане дальнейшего благо­устройства и развития Ивенца. Недавно за счет внебюджетных средств, полученных от реализации двух земельных участков, заасфальтировали улицу Молодежную. На очереди остальные, это в основном окраина городского поселка (в центре такой проблемы нет).

Несмотря на дождливую погоду, мы с удовольствием прогулялись по улочкам старинного и компактного Ивенца. Нигде не увидели покосившихся заборов или ветхих, заброшенных домов. Частный сектор (в городском поселке только одна многоквартирная пятиэтажка) даже в унылую погоду выглядел по-хозяйски ухоженным. Встречавшиеся по пути люди не были с нами знакомы, но зачастую здоровались первыми. Такая приветливость, открытость к общению приятно удивила. И пенсионерка Ольга, и строитель Сергей, и работница частного кафе Катя, приготовившая нам вкусные драники, словно сговорившись, твердили одно и то же: «Уезжать из поселка не собираемся!» Ивенец мал, но дорог им, пусть даже со своими проблемами. И при этом со своей богатой историей, необыкновенной аурой, тишиной и красотой здешних мест, которые, как магнитом, притягивают путешественников, туристов и представителей зарубежных стран. Так, недавно почетным гостем Ивенца была Жаклин Перкинс, Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Беларуси.

От площади Свободы (когда-то в народе она именовалась торговой, так как здесь находились многочисленные магазины и лавки ремесленников) прошлись до костела Святого Михаила Архангела, или Белого – как сами жители называют этот выдающийся памятник архитектуры барокко. Любопытно, что после крестьянского восстания под руководством Кастуся Калиновского в 1863 году царские власти закрыли костел и передали в ведение православного духовенства.

В советское время здание использовалось как магазин и даже как засолочный цех заготконторы. Лишь в 1990-м Белый костел государство вернуло его законным хозяевам – католикам. Кстати, большинство местных жителей по вероисповеданию ими и являются. Причем не формально, а по велению души: на богослужениях и в Белом, и в Красном костеле Святого Алексея всегда многолюдно. Сила молитвы и Божьего слова помогают им в повседневной жизни.

А воспоминания о крутых исторических коллизиях никого здесь давно не удивляют. Между тем маленький Ивенец на протяжении столетий оказывался в центре мировых событий, когда на смену одной государственности приходила другая. Городок помнит жизнь при Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой, царской России, Наполеоне, немцах, поляках и Советской власти. В летописи Ивенца – светлые и черные страницы (в годы фашистской оккупации здесь было еврейское гетто, в котором погибло более 2 тысяч человек). Сегодня в бывшем еврейском местечке проживает только одна семья представителей этой нации – Кац, мать и сын.

Вкус, который объединяет

Мы не могли не посетить бывшее градообразующее предприятие – кондитерскую фабрику «Ивкон». К сожалению, она обанкротилась, но производство конфет в Ивенце благодаря белорусской управляющей компании удалось возродить. С испанского название переводится как «объединение».

По словам директора компании Сергея Спиридонова, в основе производства – немецкие технологии плюс белорусское качество.

– Задача стоит не из легких: полностью восстановить производство, – говорит Сергей Александрович, прошедший профессиональную школу на гомельском «Спартаке». – Сегодня у нас трудится около 60 человек, работают две линии, выпускающие широкий ассортимент конфет на любой вкус. Часть сладкой продукции перед вами, так что можете оценить ее вкусовые качества.

Нам понравился желейный «Мармилан» и с детства знакомый «Барбарис».

– А где же знаменитая ивенецкая «Коровка»? Неужели ее сняли с производства?

– Не волнуйтесь, она, как и другие знакомые всем с детства конфеты, в нашем ассортименте, который будет увеличиваться в зависимости от потребительского спроса.

Фабрика, разумеется, не ограничится производством лишь весовых конфет. Сладкие изделия будут выпускать в коробках, а также премиум-класса.

Несмотря на то что часть специалистов «Ивкона» вернулась, предприятие нуждается в фасовщиках, варщиках, мастерах-технологах. Еще большая потребность в них возникнет при двухсменной работе.

Воложинского райисполкома думаем, как снять эту проблему. Надеемся, найти трудовой резерв в райцентре и его окрестностях, в том же Ракове например, – отмечает директор.

Уже идут отгрузки сладкой продукции по Беларуси. На очереди – поставки в страны Таможенного союза, ЕАЭС. Руководство ивенецкой фабрики рассчитывает, что всюду она будет пользоваться повышенным покупательским спросом.

Край мастеров

Директор музея Валентина Адамович

Заглянули и в музей традиционной культуры, где специально для нас директор Валентина Адамович провела небольшую экскурсию.

– Издревле Ивенец славился гончарным производством. Здесь залежи высококачественной глины, которая при обжиге приобретала золотисто-охристую окраску. Кроме кухонной посуды, изготавливали широко известную ивенецкую кафлю – рельефные печные изразцы с растительными и геральдическими изображениями, – рассказывает Валентина Тадеушевна. – Фландровка – местное ноу-хау, это когда волнистые линии из специальной глины с пигментом мастер наносит при небольших оборотах гончарного станка.

Лучшие работы местных мастеров керамики, покрытой блестящей глазурью, можно увидеть в музее, а также на традиционном областном фестивале «Глиняный звон», что проходит летом в Ивенце.

Самые известные гончары Беларуси живут здесь. Это Владимир Сосновский, Михаил Коробкин, Николай Кузнецов, Юрий Черепович, Милослав Романовский и Валерий Лаппо. Вдохновение и секреты мастерства им передались от самой земли и мастеров старших поколений.

Успешно работают в поселке мастерские ткачества, кузничного дела и резьбы по дереву. Безусловно, туристам (их, посетивших музей только в минувшем году, было более 18 тысяч) есть на что посмотреть и захватить с собой в качестве сувениров.

Сколько стоит жилье?

Это наиболее частый вопрос, который задают Терессе Липницкой гости из Минска и дальнего зарубежья. Любопытство отнюдь не праздное: некоторые с прицелом на будущее ищут тихий уголок под дачу или для постоянного проживания. И когда слышат в ответ, что цена договорная и она, естественно, ниже, чем стоимость квадратных метров в столице, их огорчает лишь одно: свободных земельных участков в городском поселке почти не осталось. Понимающе кивают головой: дескать, мы так и думали…

Под индивидуальную застройку нуждающимся в жилье (в очереди таковых сегодня 133 семьи, из них 25 – многодетные) выделена зарезервированная площадка в 31 гектар.

Красивые однотипные дома возвели возле будущего детсада. Оказалось, они построены по президентской программе для сельских тружеников. В 2000-х годах планировалось, что Ивенец будет агрогородком, но по каким-то причинам не получил этого статуса, а жилье осталось. Его стоимость заметно выросла, когда поселок почти полностью газифицировали.

В нынешнем году с вводом в строй второй станции обезжелезивания должна решиться и проблема чистой воды. Значит, желающих поселиться здесь наверняка прибавится.

…Уезжали вечером в тот же нудный дождик. Только свободных мест в маршрутке не оказалось. Немного удивились: куда это, на ночь глядя, перед выходными местные едут? Неужели за столичным досугом? Но по дороге половина пассажиров вышла: сельчане приезжали в Ивенец по своим житейским делам.

А в город мастеров мы обязательно вернемся: по всем впечатлениям и ощущениям он точно наш!

Григорий СОЛОНЕЦ, фото Светланы КУРЕЙЧИК