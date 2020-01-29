Милиция Молодечно разыскивает подозреваемого в хулиганстве мужчину

Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД устанавливают личность гражданина, подозреваемого в совершении хулиганских действий на территории стадиона Молодечненского государственного колледжа.

О противоправных действиях на линию 102 сообщили 27 января учащиеся колледжа. Звонок в оперативно-дежурную часть поступил около 13 часов 30 минут.

Молодечненский РОВД просит граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображенном на фото и видео мужчине, сообщить об этом по телефону 8(029) 769-43-68, 8(029) 140-83-32, в оперативно-дежурную службу РОВД 8(0176) 77-16-56, 102 либо в ближайший отдел милиции. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.

ГИОС Молодечненского РОВД