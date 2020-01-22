Минская область в 2020 году закупит по сто комбайнов и тракторов

Минская область в 2020 году планирует закупить по сто зерноуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов, сообщил журналистам помощник Президента — инспектор по Минской области Игорь Евсеев сегодня после личного приема граждан в Узде, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Евсеев во время приема граждан

«По всей области идет плановый ремонт сельхозтехники: энергонасыщенных тракторов, высевающих агрегатов, комбайнов. В этом году Минская область закупит 100 новых зерноуборочных комбайнов производства «Гомсельмаш» и 100 энергонасыщенных тракторов МТЗ. В позапрошлом году мы также закупали комбайны «Гомсельмаша», они себя полностью оправдали на наших полях», — сказал Игорь Евсеев.

Узденский район, в частности, получит по три новых трактора и кормоуборочных комплекса, а также пять комбайнов. По мнению помощника Президента, этого вполне достаточно для 11 государственных и одного частного сельхозпредприятия района. «Главное — соблюдение технологии. Потому что некоторые фермы за пять лет становятся одними из худших, а другие привлекают инвесторов, улучшают культуру сельхозработ, совершенствуют уход за животными и получают отличные результаты», — отметил он.

По плану закупаются в Узденском районе удобрения — азотные, калийные. На покупку фосфорных будут выделены дополнительные средства. В целом в хозяйствах достаточно силоса и сенажа, запаса хватит до осени.-0-

Фото Егора Павлющика