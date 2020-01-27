Минстройархитектуры утвердило порядок досрочного использования семейного капитала на жилье

Министерство архитектуры и строительства утвердило обновленную инструкцию об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление ведомства официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С 1 января 2020 года средства семейного капитала можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий. С учетом этого Минстройархитектуры обновило инструкцию, как потратить семейный капитал на жилье.

В инструкции прописано, что средства семейного капитала могут быть использованы досрочно полностью либо по частям для решения жилищных вопросов несколькими способами. Это строительство или реконструкция жилья в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства, а также строительство одноквартирного дома, квартиры хозяйственным или подрядным способом. Возможна также покупка жилья, в том числе построенного по госзаказу, погашение задолженности по кредиту, предоставленному на строительство, реконструкцию или покупку жилья, и выплату процентов по нему.

После 18 лет с даты рождения ребенка средства семейного капитала могут быть направлены на те же цели, что и при досрочном использовании. Плюс к этому деньги можно тратить на капремонт жилья, погашение задолженности по кредиту на капремонт и выплату процентов за пользование им, погашение займа, предоставленного организацией на строительство, реконструкцию или приобретение жилья.

Для досрочного использования семейного капитала гражданин обращается в подразделение Беларусбанка с заявлением о досрочном распоряжении средствами, а также определенными документами (например, копией договора создания объекта долевого строительства, справкой о стоимости строительства жилья и т.д.).

Беларусбанк на основании заявлений перечисляет средства семейного капитала на счета юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. При этом банк не контролирует и не несет ответственность за нецелевое использование гражданами средств семейного капитала.